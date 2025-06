Le ministère de l’Intérieur et la LFP tombaient d'accord ce mercredi sur une convention majeure pour renforcer la sécurité des matchs de football en France. Plusieurs mesures phrases sont définies. Parmi elles, un encadrement strict des tifos et une responsabilité accrue sur les messages qu’ils véhiculent. Une mauvaise nouvelle pour l'ASSE ?

Les tifos, outils d'animation et de communication - ASSE

Bien plus qu'une simple animation visuelle, les tifos occupent une place centrale dans l'identité des tribunes françaises. Fruit d'un travail collectif, parfois en commun avec le club, les bâches sont en effet chargées de symboles et de messages. Certains célèbrent l’histoire d’un club ou rendent hommage à une figure marquante. D'autres s’inscrivent dans une logique plus revendicative, voire politique.

En véritable outil de communication, les supporters utilisent les tifos pour interpeller, dénoncer ou affirmer une position. La saison dernière, les MF91 pointaient par exemple du doigt la longue liste de restrictions initiée par Alexandre Rochatte.

... bientôt encadré par les instances ?

Mais cette dimension symbolique et géopolitique n’échappe pas aux instances dirigeantes. Ces dernières années, la LFP et les clubs cherchent davantage à encadrer ces prises de parole.

RMC Sports évoquait ce mercredi la signature d'un accord portant sur l'encadrement des tifos en France.

"L'organisateur, et l'exploitant du stade s'ils sont différents, sont compétents pour éditer, afficher et faire respecter le règlement intérieur applicable dans le stade. Le règlement intérieur doit systématiquement inclure une mention explicite interdisant" plusieurs points, notamment "la diffusion ou la promotion de messages provocateurs (de nature politique, idéologique religieuse ou insultant par exemple) ou portant atteinte à l'ordre public".

Une "photo des bâches de type 'tifo' devra avoir été transmise à l'organisateur pour vérification des messages qui y figurent". Concrètement, les groupes de supporters sont dorénavant dans l'obligation de communiquer aux clubs le contenu des tifos déployés. Une nouvelle règle, qui porte la responsabilité des messages diffusés aux clubs français. Mais si certains groupes travaillent déjà en collaboration avec leur direction, d'autres sont en conflit ouvert avec la leur.

Une régulation qui soulève également des interrogations sur la liberté d’expression dans les stades, là où se joue aussi, bien souvent, une autre forme de match.