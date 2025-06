Depuis plusieurs mois, les tractations entre la LFP et les diffuseurs historiques se poursuivaient autour d’un enjeu central. Lequel ? Assurer la diffusion de la Ligue 1 via une plateforme unique. Alors que tous les regards étaient tournés vers un éventuel accord de distribution, Canal+ a pris tout le monde de court ce vendredi.

La LFP, via sa filiale commerciale LFP Media dirigée par Nicolas de Tavernost, avait entamé de longues négociations avec Canal+ et beIN Sports. Objectif : sécuriser un partenariat solide pour la future chaîne de diffusion de la Ligue 1. Deux options étaient sur la table. Une distribution exclusive de la plateforme par Canal+ ou une distribution ouverte à tous les opérateurs.

Pour Tavernost, l’objectif était clair : lancer une chaîne 100 % Ligue 1 à temps pour la reprise du championnat. Pour cela, il a établi une stratégie de production et de distribution clairement définie. Un rendez-vous stratégique entre les trois entités (LFP Media, Canal+, beIN Sports) devait avoir lieu pour tenter de finaliser les derniers détails. Ce moment devait marquer un tournant dans un dossier sensible, fortement scruté par les présidents de clubs.

Canal+ en désaccord complet sur le prix de l'abonnement !

Contre toute attente, ce rendez-vous n’aura jamais lieu. Dans une interview accordée à L'Équipe, Maxime Saada, président de Canal+, a annoncé un désengagement pur et simple de son groupe : « Nous avons choisi de renoncer. À date, nous considérons que les conditions ne sont pas réunies pour que Canal+ distribue la nouvelle plateforme de la Ligue 1. »

Un coup de tonnerre qui relance une fois encore l’incertitude autour de la visibilité du championnat de France. Le dirigeant évoque un « rendez-vous manqué » et explique que trop de divergences subsistent. Parmi elles, un différend majeur sur le prix de l’abonnement : la LFP envisagerait un tarif avoisinant les 20 €, que Canal+ juge inadapté au marché. « Notre pass 100 % Coupes d’Europe est à 10 € », rappelle Saada.

Point de crispation majeur : le tarif de l’abonnement mensuel à la future chaîne de Ligue 1. Canal+ militait pour une offre à 15 euros par mois (10 euros pour ses propres abonnés), calquée sur son modèle de diffusion des Coupes d’Europe. Une stratégie jugée plus attractive pour séduire rapidement le public. Mais de son côté, LFP Media estimait pouvoir viser un tarif de 20 euros par mois, une ambition que Canal+ juge irréaliste au regard du contexte. Pour ne rien arranger, Canal+ se disait prêt à injecter 100 millions d’euros pour gérer la distribution de la chaîne et codiffuser l’affiche du dimanche soir. Une proposition refusée par la Ligue, qui en espérait… le double. Un écart qui a définitivement creusé le fossé entre les deux parties.

Le lourd passif du dossier Mediapro refait surface

Autre point de friction : l’affaire Mediapro, qui continue de peser lourd. Canal+ n’a jamais digéré d’avoir payé 332 M€ pour deux matchs par journée, alors que la LFP revendait 80 % des droits à Amazon pour 250 M€ après la faillite de la chaîne Téléfoot. Saada insiste : « Ce préjudice reste un élément essentiel pour nous. »

Une porte entrouverte… mais à quelles conditions ?

Malgré cette rupture, le dirigeant de Canal+ n’exclut pas totalement un revirement : « On peut se demander si Canal sera un partenaire. Les conditions ne sont pas réunies aujourd’hui pour une distribution quelle qu’elle soit. »

Mais le ton laisse peu de place à l’optimisme. Canal+ ne veut plus ralentir le lancement de la chaîne. Le groupe laisse entendre qu’il ne reviendra à la table des négociations que si les exigences de la LFP sont largement revues à la baisse — tant sur le prix que sur la gestion des différends passés.