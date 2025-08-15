Recrutée cet été pour apporter son expérience au milieu stéphanois, Rachel Corboz ne cache pas ses ambitions pour l’AS Saint-Étienne féminine. La Franco-Américaine veut aider les Vertes à franchir un cap en Arkema Première Ligue.

Arrivée fin juillet en provenance du Stade de Reims, Rachel Corboz, 29 ans, a déjà trouvé ses marques dans le Forez. Son premier match de préparation contre le Servette Genève a donné le ton. Un but dans la victoire 2-0 des Vertes. Ce recrutement s’inscrit dans un mercato XXL. Déjà dix nouvelles joueuses ont rejoint l’ASSE pour renforcer un groupe en pleine mutation.

Un discours ambitieux dès ses premiers jours à l'ASSE

Dans les colonnes du Progrès, Corboz n’a pas caché ses objectifs :

« Le coach et le président sont très ambitieux, pour moi c’est important d’être dans une équipe qui veut gratter des places chaque année. »

La milieu franco-américaine arrive avec l’envie claire de voir l’ASSE féminine progresser durablement en D1 :

« À terme, on pourra viser les quatre ou cinq premières places. Je voulais trouver une équipe avec de l’ambition.»

Une intégration naturelle dans un groupe très accueillant

Issue d’une famille de footballeurs et parfaitement bilingue, Corboz joue aussi un rôle clé auprès des recrues étrangères :

« Les anciennes nous ont très bien accueillies. [...] Je vais démarrer ma huitième année en D1, je parle anglais et français.»

Avec des arrivées venues de Belgique, du Danemark, de Serbie ou encore d’Haïti, cette capacité à faire le lien dans le vestiaire sera un atout majeur pour créer rapidement des automatismes.

Une joueuse engagée sur et en dehors du terrain

Corboz ne se limite pas au rectangle vert. Diplômée d’un master en sciences politiques orienté sur l’adaptation climatique, elle envisage un doctorat dans le domaine environnemental. La jouese indique qu'elle souhaite « travailler dans un club afin de développer différentes actions environnementales » après sa carrière. Une fibre écologique qui s’accorde bien avec son nouveau maillot… vert.

Une préparation solide pour l'ASSE avant Nantes

Depuis la reprise le 21 juillet, les Stéphanoises enchaînent les tests. Victoire 2-0 face au Servette, stage au Chambon-sur-Lignon, et prochaines rencontres face au Standard de Liège, Dijon, Thonon et Montpellier avant la reprise à Nantes le 6 septembre.

Le projet sportif porté par Sébastien Joseph et soutenu par l’association dirigée par Jean-Marc Barsotti semble également bénéficier de l’élan insufflé par Kilmer Sports Ventures. Moins d’un an après la visite de Larry Tanenbaum lors d’un match face à Dijon, la section féminine pourrait profiter de nouveaux moyens pour viser plus haut.

À 29 ans, Rachel Corboz s’offre probablement l’un des derniers grands défis de sa carrière, avec un objectif clair. Stabiliser l’ASSE en Arkema Première Ligue… puis aller chercher le haut de tableau.