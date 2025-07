Reprises des entraînements, arrivée de dix recrues et préparation face au Servette Genève, l’ASSE féminine entame un été capital avant la reprise d’Arkema Première Ligue. Ce jeudi, elles défiaient le Servette FC à l'occasion de leur premier match de préparation !

Les féminines de l’AS Saint-Étienne ont repris l'entraînement le 21 juillet dernier. À six semaines de la reprise du championnat programmée le week-end du 6 septembre à Nantes, les Vertes ont lancé un mercato estival ambitieux avec pas moins de dix recrues officialisées. Un renouvellement d’effectif qui témoigne des ambitions du club dans cette nouvelle saison d’Arkema Première Ligue.

Dix renforts de poids pour un groupe en pleine mutation

Parmi ces arrivées, plusieurs joueuses expérimentées viendront encadrer un groupe prometteur. À l’image d’Alice Pinguet (22 ans), en provenance du DFCO, ou de Rachel Corboz (29 ans), ex-capitaine du Stade de Reims, l’ASSE a ciblé des profils rodés au haut niveau. En attaque, la Danoise Sofie Hornemann (10 buts la saison passée) et l’ailière belge Welma Fon (107 matches avec le Standard) apporteront punch et créativité. En défense, le recrutement est tout aussi dense avec les signatures d’Héloïse Mansuy (169 matchs de D1), Hallie Meadows, Aleksandra Gajić ou encore Kédie Johnson. Enfin, le milieu de terrain voit arriver deux jeunes internationales : Deborah Bien-Aimé (Haïti) et Laura Hermann (Danemark U23).

Un test grandeur nature pour l'ASSE face au Servette FC Genève

Ce jeudi, les joueuses de Sébastien Joseph affrontent le Servette FC Genève en match de préparation. Le club suisse, offre un défi de taille aux Stéphanoises. L'occasion pour les nouvelles recrues de prendre leurs marques . Mais aussi de travailler les automatismes dans un contexte compétitif.

Résumé du match : Servette FCCF – ASSE (0-2)

Match amical – Trois-Chênes, Suisse

Pour leur premier match de préparation, les Vertes de l’ASSE se sont imposées avec sérieux face au Servette FCCF (0-2). Malgré une première période fermée et équilibrée, marquée par une unique opportunité de Sofie Hornemann (22e), les Stéphanoises ont fait la différence dès le retour des vestiaires.

Dès la 52e minute, Hornemann, bien lancée dans l’axe, décochait une frappe puissante qui heurtait la barre avant de finir au fond des filets. Deux minutes plus tard, Rachel Corboz doublait la mise d’un tir parfaitement placé côté droit (54e), confirmant la montée en puissance des Vertes.

Le staff a procédé à de nombreuses rotations tout au long de la rencontre, offrant du temps de jeu à l’ensemble du groupe, avec notamment le retour très attendu de Nadjma Ali Nadjim après de longs mois d'absence (80e). Une victoire solide et rassurante pour lancer cette nouvelle saison.

Les Buts en Images

🎥 L'ouverture du score de Sofie Hornemann avec une très belle frappe. (0-1) #SFCCFASSEpic.twitter.com/iCZN59HPf8 — La Mise Au Vert (@LaMiseAuVert_) July 31, 2025

🎥 Rachel Corboz permet aux Vertes de doubler la mise des suites d'un joli mouvement collectif. (0-2) #SFCCFASSE pic.twitter.com/pSWUSKjcFa — La Mise Au Vert (@LaMiseAuVert_) July 31, 2025

Une préparation rythmée pour l'ASSE avant le déplacement à Nantes

Après cette première opposition contre Genève, l’ASSE féminine poursuivra sa préparation avec plusieurs rencontres amicales au programme. Ces tests successifs permettront à l’équipe de monter en puissance progressivement avant le coup d’envoi officiel de la saison début septembre.

L'objectif est clair : arriver prête et compétitive pour le déplacement à Nantes lors de la première journée d’Arkema Première Ligue. Avec une base de travail enrichie et un effectif renouvelé, les Vertes ont les armes pour aborder cette saison avec ambition.