L’ASSE finalise la fin de son mercato hivernal avec deux renforts défensifs. Mais plus que les profils, c’est surtout le montant de l’option d’achat incluse dans l’un des dossiers qui interpelle. Un chiffre fort, révélateur de la stratégie financière des Verts.

L’ASSE accélère sur les dernières heures du mercato. Les dirigeants stéphanois veulent apporter des garanties défensives à Eirik Horneland, encore en quête de stabilité derrière. Deux joueurs sont sur le point de rejoindre le Forez. Deux recrues attendues dans un secteur clé. Aboubaka Soumahoro et Julien Le Cardinal devraient ainsi renforcer une arrière-garde parfois en difficulté. Mais dans ce double dossier, un élément attire particulièrement l’attention : le prix de l’option d’achat du jeune défenseur prêté par Hambourg. Un montant conséquent qui pose question et alimente déjà les débats chez les supporters.

Une option d’achat à 5 millions d’euros pour Soumahoro

Selon les informations du quotidien allemand BILD, Aboubaka Soumahoro va rejoindre l’AS Saint-Étienne sous la forme d’un prêt en provenance du Hambourg SV. Le défenseur central français de bientôt 20 ans, qui compte cinq apparitions en Bundesliga, arrive avec une option d’achat fixée à 5 millions d’euros. Un chiffre élevé pour un joueur encore en phase de développement et au temps de jeu limité au plus haut niveau.

Cette clause confirme toutefois la confiance placée par son club dans son potentiel et la volonté de l’ASSE de se positionner sur des profils à forte valeur de revente. Pour les Verts, cette option ne sera activable qu’en cas de performances convaincantes et de maintien du club à l’issue de la saison. Elle permet surtout à Saint-Étienne de se laisser le temps d’évaluer le joueur sans prendre de risque immédiat sur le plan financier, tout en sécurisant une porte de sortie si Soumahoro s’impose rapidement.

Le Cardinal, un renfort sans option mais immédiat

En parallèle, l’ASSE est en train de finaliser l’arrivée de Julien Le Cardinal. Le défenseur de 28 ans, capable d’évoluer dans l’axe ou sur le côté droit, arrive en provenance du Stade Brestois. Passé par le Paris FC et le RC Lens, le joueur est actuellement en train de passer sa visite médicale. Contrairement au dossier Soumahoro, ce recrutement répond à une logique plus immédiate.

Le Cardinal apporte de l’expérience, de la polyvalence et une connaissance du championnat. Son arrivée est un transfert sec de moins de 2 millions d'euros. D’un côté, un pari sur l’avenir à 5 millions d’euros. De l’autre, un renfort prêt à jouer sans projection financière lourde.

Une stratégie mesurée pour l’ASSE

Avec ces deux recrues, l’AS Saint-Étienne semble vouloir équilibrer son mercato entre sécurité sportive et projection à moyen terme. Le prix de l’option d’achat de Soumahoro montre que le club n’exclut pas un investissement important, mais uniquement sous conditions. Cette prudence colle à la réalité économique actuelle des Verts, encore loin des folies du passé. L’information essentielle reste là : l’ASSE ne s’engage pas à l’aveugle. Les performances dicteront la suite. Et c’est bien ce montant de 5 millions d’euros qui sera évalué au moment de faire les comptes en fin de saison.