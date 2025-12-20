L’AS Saint-Etienne (ASSE) termine son année 2025 par un déplacement à Nice ce week-end. Les Verts vont disputer leur 32ᵉ de finale de Coupe de France face à des Aiglons en pleine crise. Eirik Horneland s’est présenté en conférence de presse afin d’évoquer le voyage à l’Allianz Riviera. Extraits.

Eirik Horneland (Coach de l’ASSE) : "Concernant l’effectif, Dylan Batubinsika est parti avec sa sélection nationale pour disputer la CAN. Djylian Nguessan sera testé demain afin de voir s’il peut être apte à disputer la rencontre contre Nice. Aïmen Moueffek et Irvin Cardona sont forfaits, tout comme Chico Lamba et Lassana Traoré. Chico Lamba reprendra l’entraînement demain, il se rapproche donc d’un retour, ce qui n’est pas le cas de João Ferreira et surtout de Joshua Dufus, dont le retour est plus lointain.

Cela fait un moment que Chico Lamba ne s’entraînait plus avec nous. Il sera de retour demain avec le groupe pour sa première séance collective depuis sa blessure. Ce sera toutefois la dernière séance de l’année avant la coupure hivernale. Ensuite, il aura cinq jours supplémentaires à la reprise pour se préparer avant la réception du Mans. On va voir comment cela se passe pour lui. Peut-être que ce match arrivera un peu trop tôt, mais on va essayer de le ramener progressivement à la compétition. Erdogan s’est battu contre Bastia."

Cardona ? "Il a pris une béquille contre Bastia, c’est encore assez douloureux. La semaine dernière, il n’était pas très présent car il était malade. Cela fait donc environ deux semaines qu’il ne s’entraîne pas complètement. Il est allé courir ce matin pour tester sa cuisse, mais c’était trop douloureux. Il sera donc forfait pour ce match. Concernant Joshua Dufus, son retour est plutôt attendu pour la fin du mois de janvier."

"Je suis confiant dans le projet et dans l’investissement des propriétaires" (Horneland avant OGCN-ASSE)

Eirik Horneland (Coach de l’ASSE) : Bilan d’Horneland à l’ASSE après un an ? "C’est une année assez folle, avec beaucoup de décisions à prendre. Nous sommes toujours dans une période de transition depuis l’arrivée des nouveaux propriétaires. Nous avons essayé de construire beaucoup de choses au sein du club, en cherchant à obtenir des résultats à court terme tout en bâtissant sur le long terme.

Je dirais que c’était une année difficile, mais très riche en expériences. Le fait d’avoir déjà vécu certaines situations auparavant m’a beaucoup aidé. Nous avons connu la relégation en Ligue 2 et, depuis l’été, nous essayons de continuer à construire et à faire avancer cette équipe tous ensemble.

Il y a un an, je m’apprêtais à prendre une grande décision en signant ici, à Saint-Étienne. Je me souviens être venu le 22 décembre, puis d’avoir assisté à la rencontre de Coupe de France contre Marseille. J’ai ensuite passé Noël en famille avant de revenir à Saint-Étienne le 29 décembre pour reprendre l’entraînement et préparer notre premier match contre Reims.

Ce que je retiens également, c’est l’ambiance incroyable à domicile comme à l’extérieur. La passion de cette ville pour le football est quelque chose de très fort. C’est un club avec une grande histoire et il mérite le succès. Les supporters et l’intérêt de la ville pour le club sont énormes. Je suis confiant dans le projet et dans l’investissement des propriétaires, ainsi que dans leur volonté de ramener le club là où ils souhaitent le voir."