Il y a trois semaines pour le 8e tour, l’ASSE s’imposait largement face à Ecotay-Moingt (11-1) et poursuivait ainsi son parcours en Coupe de France. Les stéphanois ont hérité d’un déplacement chez un club de Ligue 1 pour les 32ᵉ de finale. Voici le groupe retenu par le norvégien pour cette rencontre du côté de Nice ce dimanche à 14h45.

Face à des aiglons en grande difficulté ces dernières semaines, l’ASSE espère poursuivre son bout de chemin en Coupe de France. Nice reste sur neuf défaites consécutives et a besoin de retrouver de la confiance. Les hommes de Franck Haise restent favoris face à des stéphanois qui n’ont gagné que trois matchs sur leurs huit derniers en Ligue 2.

Bilan positif pour les Verts en Coupe face à Nice

L’ASSE et l’OGC Nice se sont croisés à plusieurs reprises en Coupe de France. Si les trois deniers affrontements des deux équipes, hors championnat, étaient en Coupe de la Ligue, trois matchs que les stéphanois avaient d’ailleurs remportés, les Verts et les aiglons se sont défiés cinq fois en Coupe de France.

En 1989, Nice avait battu l’ASSE 1-0 au Stade des Costières de Nîmes lors des 32ᵉ de finale de la compétition. Les 2 clubs s’étaient affrontés lors de deux autres saisons, à une époque où les rencontres se disputaient sous la forme de matchs aller-retour. En mars 1985, les Verts avaient gagné 2-1 au Stade du Ray avant de s’imposer 4-1 quatre jours plus tard. En avril 1980, l’ASSE avait gagné sur le même score à domicile avant de faire match nul 2-2 au retour.

À noter que l’ASSE a également reporté la Coupe Charles Drago face aux niçois en 1958. Pour rappel, cette compétition était destinée aux équipes éliminées de la Coupe de France avant les quarts de finale.

Le groupe de l’ASSE

Comme en Ligue 1, le 9e tour de coupe de France autorise les clubs à mettre 20 joueurs sur la feuille de match. Voici les 20 stéphanois choisis.