Les 32ᵉˢ de finale de la Coupe de France se poursuivaient ce samedi. Plusieurs clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 étaient concernés, avec notamment la rencontre du tenant du titre, le PSG, du côté de la Vendée. Voici les résultats du jour.

De nouveaux clubs de Ligue 2 étaeint concernés par une rencontre de Coupe de France ce samedi avec le déplacement du leader Troyen dans le Nord, sur la pelouse de l’Olympique Marcquois (R1) à 15h30. À 18h, la lanterne rouge, Bastia, était en Bretagne pour défier le club de Pontivy (N3). Dans le même temps, la seconde affiche 100% seconde division avait lieu au Stade des Alpes, entre Grenoble et Nancy.

Plusieurs clubs de Ligue 1 avaient également rendez-vous avec la compétition ce samedi. L’AS Gosier, club de R1 en Guadeloupe, s'est rendu en métropole pour défier Lorient à Evry-Bondoufle. Le LOSC Lille était en banlieue parisienne pour défier Lusitanos Saint-Maur (N2). Metz effectuait un court voyage pour affronter Biesheim (N2).

Quelques heures plus tard, Toulouse se rendait à Lyon pour sa rencontre face au club de la Duchère (N3). Pendant ce temps, le Paris FC jouait du côté de Raon-l'Étape (N3). Enfin, l’autre club de la capitale, le Paris-Saint-Germain, clôturait ce samedi de Coupe de France à 21h face au Vendée Fontenay Football (N3) à la Beaujoire de Nantes.

Les résultats de ce samedi en Coupe de France

AS Gosier (R1 Guadeloupe) 0-7 FC Lorient (L1) - (Buteurs : Dieng x3, Bamba x2, Karim,Sanusi)

Olympique Marcquois (R1) 1-3 Troyes (L2) - (Buteurs : Diaby pour Olympique Marcquois - Odede, Bentayeb, Diop pour Troyes)

Bayeux FC (R1) 2-1 Blois Foot 41 (N2) - (Buteurs : Mayette, Renaux pour Bayeux - Sommer pour Blois)

Lusiatnos Saint-Maur (N2) 0-1 Lille (L1) - (Buteur : Broholm)

Biesheim (N2) 0-3 FC Metz (L1) - (Buteurs : Traore x2, Sane)

Freyming (R2) 0-3 Chantilly (N2) - (Buteurs : Traore, Kone et Doumbia)

Pontivy (N3) 0-1 Bastia (L2) - (Buteur : Tomi)

Stade Béthunois (R1) 2-4 Sochaux (N1) - (Buteurs : Niangadou x2 pour Stade Béthunois - Djoco, Fofana, Mendes x2 pour Sochaux)

Raon-L'étape (N3) 0-3 Paris FC (L1) - (Buteur : Ikoné x3)

Mérignac (R1) 0-0 Istres (N2) (Victoire aux tirs au but pour Istres)

Lyon La Duchère (N3) 1-2 Toulouse (L1) - (Buteurs : Etien pour Lyon La Duchère - Emersonn, Donnum pour Toulouse)

Grenoble (L2) 1-1 Nancy (L2) (Victoire aux tirs au but pour Nancy) - (Buteurs : pour Grenoble - pour Nancy)

Vendée Fontenay Foot (N3) - Paris SG (L1) à 21h