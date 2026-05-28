L’OGC Nice devra composer sans l’un de ses hommes forts pour le barrage retour face à l’ASSE. Touché au visage dès les premières minutes du match aller à Geoffroy-Guichard, Hicham Boudaoui ne pourra pas tenir sa place vendredi soir à l’Allianz Riviera. Un nouveau coup dur pour Claude Puel avant le rendez-vous le plus important de la saison niçoise.

Sorti dès la 10e minute mardi soir après un violent choc au visage, Hicham Boudaoui ne disputera pas le barrage retour contre Saint-Étienne. Le milieu algérien avait tenté de reprendre sa place après une première intervention des soigneurs, avant de finalement quitter définitivement ses partenaires quelques instants plus tard.

Selon les informations de L’Équipe et Nice-Matin, le remplacement du joueur s’est effectué dans le cadre du protocole commotion. Ce dispositif impose un délai médical incompressible avant tout retour à la compétition. Boudaoui devra notamment repasser des examens soixante-douze heures après le choc subi, ce qui rend impossible sa participation à la rencontre programmée vendredi soir.

Une absence majeure pour Nice

Cette indisponibilité représente un véritable problème pour Claude Puel. Malgré une saison compliquée collectivement, Hicham Boudaoui reste l’un des joueurs les plus fiables du milieu niçois. Son activité, sa capacité à casser les lignes et son volume défensif avaient encore été précieux lors de la finale de Coupe de France contre Lens quelques jours plus tôt.

Mardi à Geoffroy-Guichard, sa sortie précoce a d’ailleurs modifié l’équilibre niçois. Charles Vanhoutte, entré en jeu à sa place, a apporté de la densité physique mais moins de fluidité dans les transitions offensives.

Dans la double confrontation avec l'ASSE, l’absence du milieu algérien pourrait peser lourd.

le GYM accumule les problèmes avant le match retour

Ce forfait s’ajoute à plusieurs difficultés déjà rencontrées par Nice avant cette seconde manche décisive. Elye Wahi était suspendu au match aller, même s’il devrait retrouver le groupe vendredi. Moïse Bombito et Everton restent indisponibles, tandis que la gestion des internationaux a longtemps perturbé la préparation niçoise.

Le contexte autour de cette rencontre demeure également particulier avec un huis clos imposé à l’Allianz Riviera. Côté stéphanois, cette absence pourrait représenter une opportunité supplémentaire. Mardi, les Verts avaient livré une prestation défensive solide malgré un manque de créativité offensive. Philippe Montanier sait désormais qu’il affrontera une équipe niçoise privée de l’un de ses joueurs les plus influents dans l’entrejeu.