Geoffroy-Guichard a vécu une soirée de guerre, sans but, sans cadrage, mais avec une intensité qui n'a pas faibli pendant 90 minutes. Au coup de sifflet final, Maxime Bernauer (ASSE) a pris la parole. Le défenseur stéphanois n'a pas caché sa frustration de ne pas avoir gagné à domicile, mais respire la conviction. Vendredi à l'Allianz Riviera, l'ASSE y croit.

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Bernauer (ASSE) : "On s'est donné le droit d'y croire"

Bernauer a choisi ses mots. Pas de catastrophisme, pas d'euphorie. "On s'est donné le droit d'y croire. Il reste un match et tout à faire. Oui, tout à faire." Les Verts partent vendredi sans avantage, sans but d'avance, sans rien d'acquis.

Sur le contenu du match, son analyse est plutôt honnête : "Je pense que sur l'ensemble du match, c'était assez équilibré. On a fait, je pense, un jeu égal, si pas mieux." Les statistiques confirment en partie : l'ASSE a tenté plus de tirs (7 contre 4 pour Nice), mais aucun des deux n'a cadré une seule frappe. C'est la réalité d'une soirée où l'engagement a primé sur la justesse.

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Bernauer a aussi identifié le principal axe de travail avant le retour. "Il va falloir encore être plus lucide dans le dernier geste, garder la même intensité, la même envie dans les duels." Le message est clair : l'engagement des Verts ce soir a été au rendez-vous. Ce qui a manqué, c'est la qualité dans les moments décisifs, dans le dernier tiers, devant le but. Une lucidité technique que le groupe devra trouver vendredi pour ne pas revivre la même frustration.

Le huis clos de Nice : un avantage relatif pour Bernauer (ASSE)

Interrogé sur le contexte particulier du match retour à l'Allianz Riviera à huis clos, Bernauer a développé. "Ce sera différent là-bas. On avait joué en décembre là-bas à huis clos. Ce n'est pas le même contexte." Les Verts connaissent le stade dans cette configuration.

Sur la question de savoir si le huis clos favorise Nice ou l'ASSE, il a nuancé : "Ça va être la même chose pour les deux équipes. Je pense que c'est un peu plus avantageux pour eux, vu leur situation et le rapport qu'ils avaient avec leur public récemment." Une allusion directe aux tensions entre le Gym et ses supporters cette saison. Un stade vide à Nice, c'est une Allianz Riviera qui perd son énergie habituelle, dans un contexte où cette énergie n'était déjà plus très positive ces dernières semaines.

Mais Bernauer a recentré : "Après, c'est le foot. Nous, on ne contrôle pas ça. Il y a une montée en Ligue 1 à aller chercher. Si on n'a pas la motivation, même à huis clos, pour faire ce genre de match, ça ne sert à rien d'y aller."

La fatigue comme facteur vendredi

Le défenseur a aussi glissé un argument sur la récupération. "Ils ont joué la finale de la Coupe de France il y a 4 ou 5 jours. Ça va être leur troisième match. Nous c'est notre deuxième. Peut-être qu'on sera un petit peu plus frais sur la fin."

Nice enchaîne finale de Coupe de France, barrage aller, barrage retour en 7 jours. L'ASSE, elle, dispute seulement sa deuxième rencontre depuis le play-off contre Rodez. Dans les dernières minutes d'un match qui pourrait aller en prolongation, cet écart de fraîcheur pourrait peser.

"On va bien se reposer, bien dormir d'ici vendredi. On va faire ce qu'il faut pour faire aussi bien si pas mieux."

Les Verts n'ont pas perdu ce mardi soir. Ils ont tout à gagner vendredi.

Source : conférence de presse d'après-match