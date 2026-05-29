ASSE. La vidéo, l'expérience, les paramètres incontrôlables et même Einstein. Philippe Montanier a livré une conférence de presse lucide à la veille du barrage retour. Un entraîneur qui prépare sa finale sans se polariser sur un seul levier.

La vidéo, outil permanent pour l'ASSE

Chez Montanier, l'analyse vidéo ne s'arrête jamais — pas même après une victoire écrasante. « On se sert toujours de la vidéo. Quel que soit le match, même quand on avait gagné 5-0 contre Amiens, on s'était servi aussi de la vidéo sur les choses à conserver et les choses à améliorer. On cherche toujours à progresser et à conforter des points forts quand il y en a. » Le message est clair : vendredi soir à Nice, rien n'est laissé au hasard.

Ne pas tout miser sur un seul paramètre

Attaquer ? Défendre ? Tenir le bloc ? Montanier refuse le raccourci. « Il y a beaucoup de paramètres. L'aspect chance, c'est vrai, c'est important. Peut-être qu'il y a un joueur qui va faire un exploit incroyable. Peut-être il y en a un qui va faire une erreur. Peut-être c'est l'arbitre qui va faire une erreur. » Et d'enfoncer le clou : « Il ne faut pas se polariser sur juste un paramètre, ce serait une erreur. De dire, tiens, il faut bien qu'on attaque. Bien sûr, mais il va peut-être falloir bien défendre, peut-être équilibrer défensivement sur les contre-attaques adverses. À chaque fois sur une action, il y a peut-être quatre, cinq paramètres qui rentrent en jeu et en isoler qu'un seul, pour moi, ce serait une erreur. »

L'expérience comme carburant des Verts

Le groupe a vécu des situations similaires. Montanier aussi. « C'est une situation que certains ont connue, que moi j'ai connue, donc ça peut nous servir. Et puis ça fait plusieurs semaines qu'on est programmé pour cette échéance — je sens l'équipe prête. » Ce supplément d'âme, il l'a vu à l'œuvre contre Rodez. « On voit bien les vibrations que peut amener un banc de touche quand il faut tenir un résultat. L'arbitre a répondu, il a dit : faites asseoir votre banc, tout le monde est debout sur la ligne. J'ai essayé, je n'y suis pas arrivé — mais ça veut dire que tout le monde est engagé. Et de toutes ces énergies, on en a besoin. »

Einstein et les causeries pour l'ASSE

Montanier varie les supports pour faire passer ses messages. Vidéos, images, prises de parole — et parfois des citations qui claquent plus que les siennes. « Toute la semaine ils m'entendent du début à la fin, je dois les saouler. Et des fois, le même message dit par Mohamed Ali, je trouve ça plus impactant. Il faut souvent plusieurs supports pour bien communiquer, qu'une causerie soit animée et pas un long monologue. » Et de conclure avec humour, Einstein à l'appui : « Je crois que c'est Albert Einstein qui disait que la théorie, c'est quelque chose qui s'explique et qui ne marche pas. La pratique, c'est quelque chose qui marche et qui ne s'explique pas. Moi, c'est à peu près pareil — sauf que je suis bien moins brillant qu'Albert Einstein. »

Source : conférence de presse Philippe Montanier, 28 mai 2026

ASSE : Montanier annonce un retour pour les barrages retour !