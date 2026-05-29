L’ASSE se rend à Nice ce Vendredi soir, pour le match retour des barrages. À la veille de la rencontre, Maxime Bernauer s’est présenté en conférence de presse ce jeudi midi. Extraits.

Maxime Bernauer (joueur de l’ASSE) : “C'est vrai que ça n'a pas été une saison facile. J'en ai chié par moments. Mais voilà, je savais pourquoi je bossais, pour être disponible pour le club, pour l'équipe, pour pouvoir me donner la chance d'être sur le terrain cette fin de saison. Et c'est ce qui se passe, donc je suis content.

Le délai indiqué c’était plutôt pour me protéger, pour que tout le monde me laisse revenir tranquille. Je savais que potentiellement j'avais les 2-3 derniers matchs à jouer, à condition que ça se passe bien. Et ça s'est bien passé. J'ai vraiment bien bossé avec les prépas physiques, avec les kinés. Après, on ne sait jamais trop comment les genoux réagissent. Donc le coach avait annoncé ça pour que je sois tranquille et que vous, autour, me laissiez tranquille, que je revienne tranquille et que je bosse comme il faut."

Maxime Bernauer (ASSE) : "On s'est donné le droit d'y croire"

Une menace Elye Wahi identifiée par l'ASSE ?

Maxime Bernauer (joueur de l’ASSE) : “Elye Wahi ? C'est une arme offensive de plus pour eux, on sait que c'est un bon joueur. On a regardé un peu avec Ju (Le Cardinal), forcément, c'est un profit différent. Maintenant, ça fait trois matchs qu'on n'a pas pris de but, on sait s'adapter aussi. Et puis, comme je le disais après le match aller, on n'a pas à se mettre en dessous d'eux. On est aussi des bons joueurs. On est aussi une bonne équipe. Et puis à nous de faire le même match. On a eu différents profils aussi dans ce match-là, avec Ali Cho et Carlos qui est rentré. Elye Wahi, ça sera encore autre chose. Mais à nous d'être solides et de bien se parler, de jouer tout simplement."

Sa relation avec Le Cardinal en défense centrale

Maxime Bernauer (joueur de l’ASSE) : “Avec Julien Le Cardinal, on s'est connu quand on était au Paris FC, même s'il est resté que trois mois parce qu'il est parti à Lens rapidement, mais on a de suite bien accroché. On est bretons tous les deux. On se voit pas mal en dehors. On s'entend très bien. Et puis, comme je disais, on parle le même football. On a la même vision des choses. Donc ça facilite les choses aussi sur le terrain. Et puis voilà, ça se passe bien depuis trois matchs. Donc il faut que ça continue."