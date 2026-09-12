L’ASSE devrait profiter de la longue trêve internationale qui suivra son déplacement à Metz pour disputer un match amical contre le FC Sion. Selon Le Nouvelliste, les deux clubs travaillent sur cette opposition, qui pourrait même avoir lieu à Geoffroy-Guichard. Une possibilité toutefois conditionnée par les travaux prévus sur la pelouse du Chaudron.

Le calendrier va imposer une coupure inhabituelle aux Stéphanois. Après le déplacement de l’ASSE à Metz, programmé le samedi 19 septembre à 20 heures, les hommes de Ian Cathro ne retrouveront la Ligue 2 que le samedi 10 octobre. Ils accueilleront alors Rodez à Geoffroy-Guichard pour la 8e journée. Le calendrier de l’ASSE propose trois semaines sans rencontre de championnat entre ces deux rendez-vous. Une période suffisamment longue pour pousser le staff stéphanois à chercher une opposition. Selon la dernière édition du quotidien suisse Le Nouvelliste, l’ASSE et le FC Sion ont justement prévu de s’affronter lors de cette fenêtre internationale.

ASSE - FC Sion : un amical envisagé dans le Chaudron

Le choix du FC Sion permettrait d’abord à Ian Cathro de maintenir une partie de son effectif dans le rythme de la compétition. Plusieurs internationaux devraient quitter L’Étrat pendant cette période, mais les joueurs restés dans le Forez auraient besoin d’une opposition avant la reprise de la Ligue 2. L’entraîneur pourrait également profiter de cet ASSE - FC Sion pour répartir davantage les minutes au sein d’un groupe où la concurrence s’est renforcée avec plusieurs retours.

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Le Chaudron pourrait donc connaître un match supplémentaire entre Metz et Rodez. Le conditionnel reste toutefois indispensable. Le stade doit profiter précisément de cette longue coupure pour subir une intervention sur sa pelouse.

La question du lieu devrait donc dépendre directement du calendrier des travaux. Pour l’ASSE, l’intérêt sportif de cet amical demeure quel que soit le stade retenu. Pour Geoffroy-Guichard, la situation est plus délicate.

La pelouse de Geoffroy-Guichard au centre des discussions

Le dernier ASSE - Montpellier (3-1) a été marqué par une scène insolite. Un trou d’environ 7 à 8 centimètres est apparu au centre du terrain dans le temps additionnel de la première période. L’arbitre a interrompu la rencontre et les équipes chargées de la pelouse sont intervenues pour combler la zone avant la reprise du jeu.

L’incident interpelle d’autant plus que la pelouse de Geoffroy-Guichard a été entièrement renouvelée cet été. Saint-Étienne Métropole a depuis annoncé une réfection partielle de la surface pendant la période sans match à domicile. Le calendrier tombe donc bien pour effectuer cette intervention : après Montpellier, aucun match officiel n’est programmé dans le Chaudron avant la réception de Rodez.

Cette situation crée forcément une interrogation autour du projet d’amical contre Sion. Faire jouer une rencontre à Geoffroy-Guichard pendant cette période pourrait entrer en conflit avec les travaux ou avec la nécessité de préserver certaines zones de la nouvelle pelouse. À ce stade, rien ne permet donc d’assurer que le match aura réellement lieu dans le Chaudron.

La priorité est évidente : disposer d’un terrain opérationnel pour ASSE - Rodez le 10 octobre.

Trois semaines à gérer pour Ian Cathro et l’ASSE

Au-delà du lieu, une coupure de trois semaines en pleine saison peut casser le rythme des joueurs qui ne partent pas en sélection. Cathro pourrait utiliser cette opposition pour entretenir les automatismes mais aussi pour donner davantage de temps de jeu aux éléments moins sollicités.

La concurrence s’est justement élargie ces dernières semaines. Plusieurs joueurs ont retrouvé le groupe et le staff dispose de davantage de solutions. Le contexte sera d’autant plus intéressant que les Verts sortiront de deux déplacements consécutifs, à Dunkerque puis à Metz.

La reprise sera intense pour les Verts. Après Rodez, Saint-Étienne se déplacera chez le Red Star le 17 octobre avant de recevoir Nantes le 24.