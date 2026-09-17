La défaite de l’ASSE contre Dunkerque (1-2) n’inquiète pas Franck Tabanou qui s'est exprimé chez les Socios Verts. Après six journées de Ligue 2, l’ancien Vert estime que le contenu proposé par les Stéphanois reste encourageant. Pour lui, il n’y a surtout pas lieu de tirer la sonnette d’alarme.

L’ASSE a connu son premier revers de la saison samedi face à Dunkerque. Une défaite qui vient stopper la dynamique des Verts après un début de championnat convaincant (5 victoires en 5 matchs). Mais Franck Tabanou, interrogé par les Socios Vert, préfère retenir le contenu de la rencontre plutôt que le résultat.

ASSE : Tabanou ne voit pas d’alerte après Dunkerque

Pour Franck Tabanou, l’ASSE n’a pas livré une prestation inquiétante face à Dunkerque. L’ancien défenseur stéphanois estime même que les visiteurs ont été peu dangereux dans le jeu.

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« Chaque club a sa préparation. Je sais que ce coach demande beaucoup d'intensité avec énormément de courses donc il y aura forcément des creux à certains matchs », explique-t-il.

Tabanou met notamment en avant les deux buts encaissés par les Stéphanois. Selon lui, Dunkerque n’a pas réellement réussi à mettre l’ASSE en difficulté dans le jeu.

« Mis à part leurs deux buts venus d'ailleurs, ils ne nous ont pas spécialement inquiétés. Il n'y a pas d'alerte. », estime-t-il.

Le constat est donc clair pour l’ancien Vert : cette défaite ne doit pas remettre en cause le travail effectué depuis le début de la saison. L’ASSE a simplement manqué d’efficacité offensive par rapport à ses précédentes sorties.

« Ils n'ont pas réussi l'efficacité offensive des matchs précédents car sinon le match ils le gagnent », analyse Tabanou.

Le message se veut donc rassurant. Les Stéphanois doivent désormais rapidement tourner la page et retrouver leur efficacité.

Une réaction attendue à Metz

La prochaine occasion ne tardera pas. L’ASSE se déplace à Metz pour la suite de son championnat. Un rendez-vous important puisque les Verts vont devoir enchaîner un deuxième déplacement.

Pour Franck Tabanou, cette rencontre doit justement permettre aux joueurs de montrer leur capacité à rebondir. « Ils vont devoir répondre présent même si ça aurait été plus simple à domicile puisqu'il enchaîne un deuxième déplacement », prévient-il.

L’ancien Stéphanois attend surtout davantage d’efficacité devant le but. Mais il ne souhaite pas voir les joueurs changer leur approche.

« Ils vont devoir se montrer plus efficace tout en faisant le même match que contre Dunkerque », explique-t-il.

Pas question donc de tout remettre en cause après un seul revers. Tabanou appelle au contraire les Verts à conserver leur envie et leur solidarité. « Il faut pas s'affoler, retrouver de la patience, continuer à attaquer en nombre », insiste-t-il.

Un discours qui s’inscrit également dans la volonté de s’appuyer sur les cadres du vestiaire. Tabanou cite notamment Eliaquim Mangala, présent pour apporter son expérience et aider à maintenir le calme au sein du groupe.

Pour lui, cette défaite contre Dunkerque doit donc être considérée comme un accident de parcours. Le déplacement à Metz pourrait permettre aux Verts de rapidement remettre les pendules à l’heure.

« Il faut envoyer un message à la Ligue 2 en allant faire un résultat à Metz », conclut Franck Tabanou.

Le rendez-vous est désormais fixé. Après six journées, l’ASSE doit montrer qu’elle a les ressources pour rebondir immédiatement.