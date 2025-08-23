Les U17 de l'ASSE commencent leur championnat ce samedi à Nice avec la volonté de lancer la saison dignement. Pour cela, les hommes de David Le Moal vont affronter un sérieux concurrent en ouverture et devront faire preuve de caractère. Voici le résumé de la rencontre jouée à 11h suivi grâce au live de poteaux-carrés.

Le coach stéphanois entame sa deuxième saison dans le Forez. Alors que les U17 de l'ASSE restent sur deux qualifications en playoff, le dicton jamais deux sans trois va t-il se confirmer ? C'est en tout cas tout le mal qu'on souhaite à cette génération 2009 de l'ASSE emmenée par Samuel Fuleki qui sera sur les terrains pour la saison 2025-2026.

La compo de l'ASSE

XI de départ : Vial - Aklil, Assoumani, Lengi - Thouilleux, Piskor, Foray - S. Fuleki - Gacem - Marliac

Sont entrés en jeu : Kaloga, Tiambo Teussop, Kissoum.

Résumé du match

C'est donc une équipe extrêmement jeune qui se présente pour cette rencontre avec 5 joueurs U16. Privés de Ngindu et Gary (suspendu), le coach David Le Moal fait aussi face à de nombreuses blessures et plusieurs U17 présents avec les 19 (dont les trois internationaux Kasia, Toty et Vibert). La partie commence difficilement puisque les locaux vont rapidement ouvrir le score sur penalty (voir la vidéo ci-dessous).

Nice ouvre le score sur penalty contre nos U17 pic.twitter.com/RxJ06BiLIW — Poteaux Carrés (@poteauxcarres) August 23, 2025

Sur un coup-franc venu de la gauche, Antoine Foray profite d'un ballon qui traîne pour le catapulter au fond des filets. À la demi-heure de jeu, les deux équipes sont de nouveau à égalité !

Égalisation de nos U17 à Nice grâce à Antoine Foray pic.twitter.com/TM1o6OlKJJ — Poteaux Carrés (@poteauxcarres) August 23, 2025

Malheureusement, dans la foulée, les Verts vont voir les niçois repasser devant. 2-1, c'est le score à la pause. En seconde période, Fousséni Kaloga remplace Samuel Fuleki qui sort sur blessure visiblement. Les Verts sont proches de concéder le troisième but, mais Lorik Vial, puis son poteau, puis sa barre transversale retarde l'échéance ! À 20 minutes de la fin, les niçois restent à portée de fusil malgré leur domination. Finalement, sur une perte de balle de Aklil, les aiglons vont s'offrir le troisième but, celui du break ! Ce but sonne comme un coup de poignard. Dans la foulée, sur un second penalty, Nice va s'offrir le but du 4-1 puis du 5-1 et enfin du 6-1. Trop jeunes, trop tendres, les Verts sont dépassés et voient les vagues déferler. C'est le score final et c'est une gifle pour commencer cette saison !

Les Verts joueront le prochain match de la saison à domicile contre l'Olympique de Valence le samedi 30 août à 15h, avec forcément un goût de revanche !

Crédit photo : asse.fr