L'ASSE se rend dans les Hauts-de-France ce samedi soir pour y défier Boulogne-sur-Mer. A 2 jours de ce déplacement comptant pour la 3ᵉ journée de Ligue 2, Eirik Horneland s'est présenté en conférence de presse. L'occasion de s'exprimer sur l'état de ses troupes et sur notamment sur l'avenir de Benjamin Bouchouari dans ce mercato. Extraits.

Eirik Horneland (entraîneur de l'ASSE) : "Sur l'état de nos blessés. Maxime Bernauer a un peu d'avance pour un retour à la compétition. Ça s'explique parce qu'il a joué plusieurs matchs de préparation. Il faudra un peu plus de temps à Djylian. Je pense qu'on pourra compter sur un retour de Max (Bernauer) à la compétition d'ici à la fin du mois, peut-être contre Grenoble. Concernant Nguessan, ce sera plutôt après la trêve internationale."

Horneland veut conserver Bouchouari à l'ASSE lors du mercato

Eirik Horneland (entraîneur de l'ASSE) : "Benjamin Bouchouari est toujours en délicatesse avec son dos. Peut-être qu'il sera à même de reprendre la course la semaine prochaine ou la suivante. C'est encore quelque chose qu'on regarde. On sait que ça va prendre un petit peu de temps pour le remettre d'aplomb pour la compétition. Il n'a pas participé aux matchs de la pré-saison donc il va manquer un peu de conditions physiques.

Personnellement, c'est un joueur que j'aimerais conserver. La saison dernière, sous ma direction, je pense qu'il n'a pas raté un seul match. Il a pas mal évolué au cours de cette demi-saison. C'est un bon joueur, mais après, je n'ai pas toutes les cartes en main. Et c'est un très bon jeune joueur."

Pour rappel, plusieurs clubs sont annoncés être sur le dossier. Trabzonspor semble désormais être en retrait alors que la piste le menant au PAOK se réchauffe. Le club grec qui souhaite renforcer son milieu a coché le nom du Marocain comme plan B à sa piste prioritaire.