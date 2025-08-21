Quatre stéphanois étaient retenus cette semaine avec les équipes de France U16 et U17 pour un stage de pré-saison avant les échéances à venir pour les deux équipes. Retour sur leurs performances.

Le sélectionneur José Alcocer a retenu 34 joueurs pour le stage de reprise de l’équipe de France U17.

Les Bleuets se retrouveront au CNF Clairefontaine du dimanche 17 au jeudi 21 août afin de lancer leur nouvelle saison, avec pour objectif principal la qualification pour la phase finale de l’Euro U17 2026. La liste dévoilée par José Alcocer rassemble des joueurs nés en 2009 et se compose de 4 gardiens, 12 défenseurs, 10 milieux et 8 attaquants. Nathan Kasia, Tidiane Vibert et Mylan Toty ont tous les trois été retenus dans cette sélection.

Au cours de ce premier rassemblement, les U17 tricolores disputeront deux rencontres amicales : l’une face aux U19 du Havre, l’autre contre la sélection nationale U16. Les bleuets se sont imposés contre le Havre 3-1. Enfin, l'opposition entre les U16 et les U17 ont conclu sur une victoire 2-1 des 17. Les stéphanois ont joué uniquement contre Le Havre durant ce rassemblement.

Naoufan Mnemoi (ASSE) ne joue pas contre 3 de ses ainés stéphanois en équipe de France

Le sélectionneur Johan Radet a retenu 34 joueurs, issus de la génération 2010, pour un stage au CNF Clairefontaine qui se tiendra du 17 au 21 août.

Ce lundi 11 août, la Fédération a dévoilé la liste des 34 convoqués, parmi lesquels figurent 4 gardiens. Les jeunes Tricolores U16 effectueront leur rentrée à Clairefontaine sous la direction de Johan Radet. Naoufan Mnemoi, jeune défenseur arrivé en juillet à l'ASSE, figure dans cette liste.

Durant ce rassemblement, ils disputeront deux rencontres amicales : la première face aux U17 du Havre AC le mercredi 20 août, puis la seconde contre la sélection nationale U17, comme évoqué ci-dessus. La rencontre contre les U17 du HAC s'est soldée par une victoire 2-0 des bleuets. Le stéphanois a pris part aux deux rencontres !