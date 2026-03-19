C’est une trajectoire qui n’a jamais été linéaire, mais qui prend aujourd’hui une nouvelle dimension. Passé par l’AS Saint-Étienne dans un contexte compliqué, Adil Aouchiche franchit un cap important dans sa carrière : le milieu offensif de 23 ans vient d’être appelé pour la première fois avec la sélection d’Algérie.

Une convocation qui n’a rien d’un hasard. Car depuis son arrivée cet hiver à Schalke 04, l’ancien Stéphanois s’est totalement relancé. Trois passes décisives en quatre matchs, une influence retrouvée… et une montée en puissance qui n’a pas échappé au sélectionneur Vladimir Petkovic.

Une renaissance en Allemagne qui change tout pour Adil Aouchiche

Après des passages contrastés entre Saint-Étienne, Lorient et l’Angleterre, Aouchiche semble enfin avoir trouvé son environnement. À Schalke, tout s’accélère. « Quand j’ai vu Schalke, j’ai foncé. Le projet sportif m’a tout de suite intéressé : un club historique, un stade incroyable… », explique-t-il. Et les résultats sont immédiats : « Je me sens bien à Schalke, tout me réussit pour l’instant. Tout est sain autour de moi, et ça se ressent sur le terrain. »

Une dynamique qui tombe au meilleur moment, à quelques mois d’une Coupe du monde où l’Algérie veut jouer les trouble-fêtes.

“J’ai dit oui sans réfléchir” : un choix fort

Mais au-delà du terrain, c’est surtout son choix international qui attire l'attention. Longtemps attendu, parfois incertain, Aouchiche n’a finalement jamais hésité. « J’ai dit OUI tout de suite, sans réfléchir », confie-t-il à La Gazette du Fennec à propos de son premier contact avec la fédération algérienne. Une décision forte, assumée, et surtout réfléchie sur le long terme. « Je n’ai pas changé ma nationalité pour jouer un ou deux matchs, mais pour m’inscrire dans la durée. » Un engagement qui dépasse le simple cadre sportif. « Cette demande m’a beaucoup ému. Toute ma famille était heureuse », ajoute-t-il.

Saint-Étienne, un passage clé dans la construction d'Aouchiche

Avant cette nouvelle étape, il y a eu l’ASSE. Un choix déterminant dans sa jeune carrière, à un moment charnière.

À seulement 17 ans, Aouchiche quitte le PSG et choisit les Verts en pleine période COVID. Une décision loin d’être anodine. « J’ai pris la décision d’aller à Saint-Étienne car c’était un projet sérieux pour moi : accumuler du temps de jeu, enchaîner les matchs, être important dans le club et montrer mes qualités. »

Malgré le contexte difficile du club, ce passage lui permet de franchir un cap. « Quand tout est aligné, je ne me pose pas trop de questions », explique-t-il, fidèle à sa philosophie.

Une arme de plus pour l’Algérie

Dans un effectif algérien très dense, Aouchiche sait que rien ne sera facile. Mais il compte bien faire sa place grâce à un atout majeur : sa polyvalence. « Il y a beaucoup de qualité en sélection, les places sont chères. Ma force, c’est ma capacité à m’adapter rapidement aux différents systèmes », analyse-t-il. « Je peux apporter de la fraîcheur et aider l’équipe à moduler son jeu. »

Une qualité précieuse pour Vladimir Petkovic, qui cherche justement à renouveler son groupe avant le Mondial.

Une première étape… avant plus grand ?

Appelé pour affronter le Guatemala et l’Uruguay lors de ce rassemblement, Aouchiche fait partie des nouvelles têtes convoquées aux côtés de joueurs confirmés comme Riyad Mahrez ou Aïssa Mandi. Mais pour lui, l’objectif dépasse largement ces premiers matchs. « Tous les joueurs rêvent de Coupe du Monde, mais mon objectif, c’est de défendre les couleurs de l’Algérie chaque année », insiste-t-il. Un discours clair, ambitieux… et qui confirme que l’ancien Stéphanois est peut-être en train de lancer, enfin, la carrière que beaucoup lui promettaient.