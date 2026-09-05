Présent en conférence de presse avant ASSE - Montpellier, Tamar Svetlin s'est confié sur ses débuts dans le Forez. Compatriote de Robert Beric, le Slovène explique notamment comment l'ancien buteur des Verts l'a aidé dans son intégration.

La Slovénie est de retour dans le Forez. Six ans après le départ de Robert Beric, à jamais dans le coeur du peuple Vert, un autre Slovène a rejoint l'ASSE cet été. Milieu de terrain, Tamar Svetlin est arrivé en provenance du Korona Kielce (Pologne) et s'est rapidement imposé dans l'entre-jeu au côté d'Aron Csongvai. Présent en conférence de presse avant le choc face à Montpellier, ce samedi (20 h), le n° 16 s'est exprimé sur ses premières apparitions sous le maillot stéphanois. L'occasion, aussi, de revenir sur les conseils donnés par Beric pour parfaire son intégration.

Les mots de Tamar Svetlin avant ASSE - Montpellier

(Comment juge-t-il ses premières apparitions) "Le premier match (Clermont) était un peu particulier. Le deuxième (Grenoble), je pense que j'étais solide même si je sais que j'ai fait quelques erreurs techniques que je peux gommer. Le dernier (Dijon), j'étais en-dessous de mon niveau. Je dois l'accepter et je sais que je peux faire beaucoup mieux. Parfois, c'est aussi bon d'avoir quelques mauvais moments afin de s'améliorer. Donc oui, les trois premiers matches sont assez mitigés sur le plan individuel mais c'est toujours plus facile de passer à chose quand il y a la victoire au bout. C'est ce que je retiens du dernier match où l'équipe a très bien réagi même si je pense qu'on peut toujours faire mieux sur le plan individuel."

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(S'attendait-il à une Ligue 2 si physique ? Beaucoup de fautes subies contre Grenoble notamment) "Je ne peux pas dire que je m'y attendais. Je pense que c'était juste un moment particulier dans un match particulier. Ce n'était rien de sérieux et je ne pense surtout pas que c'était intentionnel. Mais oui, je suis préparé à cela et je sais que la Ligue 2 peut-être plus physique qu'en Pologne. Je vais m'adapter et je suis prêt à répondre au défi physique."

(Sur sa préparation) "J'ai fait toute la préparation avec mon ancien club donc j'étais en forme en arrivant. Les préparations sont toutes plus ou moins similaires. Il fallait surtout que je retrouve la compétition pour atteindre mon meilleur niveau physique et je pense être prêt pour les prochains matches."

Robert Beric a facilité l'adaptation de Svetlin

(Sa discussion avec Robert Beric avant son arrivée) "Ça, je pense que je l'ai compris (sans traduction, sourire). Moi et Robert avons le même agent donc on se connaît et la Slovénie est un petit pays dans le milieu du football, tous les joueurs se connaissent plus ou moins. Donc oui, il m'a parlé du club, de ce qu'il représentait pour les gens ici. Il m'a aidé pour pas mal de choses et je suis maintenant content pour lui qu'il ai pu retrouver un club en Slovénie. J'espère qu'il marquera beaucoup de buts. Son but contre Lyon ? Oui, je l'ai vu (sourire) ! Beaucoup de personnes m'en ont parlé. S'il m'a donné des conseils ? Pas vraiment, il m'a surtout parlé du club et de la vie à Saint-Étienne, les choses à gérer pour mon acclimatation... Il m'a parlé un petit peu du football ici mais m'a surtout conseillé de rester moi-même et de toujours donner le meilleur de moi-même pour l'équipe. C'est le message le plus important qu'il m'a donné."