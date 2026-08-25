Pour sa première titularisation sous le maillot de l'ASSE face à Grenoble, Tamar Svetlin a livré une prestation aboutie, récompensée par une note de 7,5 chez Sofascore. Retour sur un match maîtrisé grâce aux statistiques détaillées de sa performance.

Les chiffres confirment l'impression laissée sur le terrain par le nouveau milieu stéphanois. Svetlin s'est montré intraitable dans les duels, avec 11 duels au sol disputés et... 11 remportés, un sans-faute total dans ce secteur. Ajoutez à cela un duel aérien gagné sur une seule tentative, et le portrait d'un joueur impérial dans l'engagement prend forme.

Une propreté défensive quasi parfaite

Sur le plan de la récupération, le bilan est tout aussi solide : 4 actions défensives, 4 tacles tentés dont 3 réussis, et surtout 6 récupérations de balle sur l'ensemble de la rencontre. Un volume qui traduit une présence constante dans les duels au milieu de terrain. Seule ombre au tableau, l'absence d'interceptions ou de dégagements, des standards qui restent toutefois cohérents avec un profil davantage porté sur la récupération directe que sur l'anticipation des trajectoires adverses.

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Une activité de tous les instants sur le terrain à l'ASSE

Sur le plan du volume de jeu, Svetlin a touché 91 ballons durant la rencontre, avec seulement 2 pertes de contrôle sur l'ensemble de ses touches. Il a également parcouru une distance totale de 11 km à travers ses 20 courses répertoriées, pour une progression totale de 24,4 mètres vers l'avant. Des données qui confirment un joueur mobile, capable de couvrir un large volume de terrain tout en restant propre dans son contrôle du ballon.

Le milieu slovène a également su provoquer l'adversaire, avec 6 fautes subies sur la rencontre, et un dribble tenté pour un réussi. Seul bémol relevé dans cette colonne statistique, 8 pertes de balle au total, un chiffre qui reste dans la norme pour un joueur très sollicité dans la construction du jeu.

Prudent devant le but, mais pas transparent

Offensivement, Svetlin n'a pas cherché à forcer le destin. Sur ses deux tirs tentés durant le match, un seul a été cadré, sans parvenir à trouver le chemin des filets. Une frappe a également été contrée par la défense grenobloise. Des statistiques qui confirment un rôle davantage tourné vers l'apport dans le jeu que vers la finition, cohérent avec son positionnement au milieu de terrain.

Un pourcentage de passes réussies impressionnant

C'est probablement dans la construction du jeu que Svetlin a le plus impressionné. Sur 71 passes tentées, 66 ont trouvé leur destinataire, soit un taux de réussite de 93 %. Une précision qui se confirme dans le détail : 87 % de réussite sur ses passes dans la moitié adverse (27 sur 31 tentées), et un score quasi parfait de 98 % dans sa propre moitié de terrain (39 sur 40).

Sur les passes longues, plus périlleuses par nature, Svetlin affiche encore un solide 75 % de réussite (3 sur 4 tentées). Il a également délivré une passe clé sur l'ensemble de la rencontre, sans offrande décisive à la clé, mais avec une contribution globale à la construction du jeu stéphanois clairement identifiable dans la carte de ses passes, majoritairement concentrées dans l'entrejeu et le camp adverse.

Un premier match référence pour la suite avec l'ASSE

Au global, cette performance chiffrée confirme les premières impressions positives laissées par Tamar Svetlin lors de sa première apparition sous le maillot de l'ASSE. Solidité dans les duels, précision technique et volume de jeu conséquent : autant d'ingrédients qui plaident pour une place durable dans la rotation de Ian Cathro au cœur du jeu stéphanois.

La montée en puissance avec l'ASSE en images

📽️ Tamar Svetlin vs. Grenoblepic.twitter.com/sOa1tVFcKL — La Mise Au Vert (@LaMiseAuVert_) August 25, 2026

Source : SofaScore