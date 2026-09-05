Auteur d'un doublé lors de la victoire stéphanoise à Dijon (3-2), Thierno Ballo voit ses performances être récompensées. Le joueur offensif de l'ASSE figure dans le 11 type officiel de la 4ᵉ journée de Ligue 2 BKT. L'occasion de se pencher sur le début de saison canon de la recrue stéphanoise.

Recruté cet été en provenance du Wolfsberger AC pour 2,65 millions d'euros, Thierno Ballo n'a pas tardé à s'adapter au championnat de Ligue 2. Alors que le mercato s'est refermé sans l'arrivée d'un nouveau numéro 9 après le départ de Lucas Stassin, le polyvalent attaquant autrichien prouve qu'il possède déjà toutes les qualités pour porter le secteur offensif des Verts.

Inscrit dans le 11 type de la J4 aux côtés de pointures du championnat comme Téji Savanier, Ballo récompense un travail collectif et individuel remarquable depuis la reprise.

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Une régularité impressionnante : décisif à chaque rencontre !

Le constat est simple : en quatre journées disputées avec l'AS Saint-Étienne, Thierno Ballo a été décisif lors de chaque match. Malgré un temps de jeu mesuré et géré par Ian Cathro (remplacé autour de l'heure de jeu à chaque sortie), l'impact de l'ancien joueur des équipes de jeunes de Chelsea est immédiat.

J1 face à Sochaux (3-0) : En 69 minutes disputées, il délivre sa première passe décisive et crée une grosse occasion. (Note Sofascore : 6,8)

J2 face à Clermont (3-1) : En 59 minutes, il débloque son compteur avec 1 but et 1 passe décisive. (Note Sofascore : 7,3)

J3 face à Grenoble (4-0) : Titulaire pendant 62 minutes, il participe au festival offensif en inscrivant un nouveau but. (Note Sofascore : 7,3)

J4 face à Dijon (3-2) : Sa prestation référence. En 65 minutes sur le terrain, il s'offre son premier doublé sous le maillot vert, dont une réalisation de la tête. (Note Sofascore : 7,8)

Un ratio de premier choix avant le choc face à Montpellier pour Ballo

Au total, le bilan comptable de Thierno Ballo est tout simplement parafait. Il est le gère de l'effectif le plus décisif en compagnie d'Irvin Cardona. Les deux attaquants de l'ASSE ont été auteur de 4 buts et 2 passes décisives. Pour Ballo, Cela équivaut à une action décisive toutes les 42 minutes et un but inscrit toutes les 64 minutes, puisqu'il a joué 255 minutes !

Très actif dans ses déplacements (8,6 km parcourus et 15 sprints enregistrés à Dijon) tout en affichant un taux de réussite dans ses passes supérieur à 75 %, l'Autrichien s'impose déjà au sein de l'attaque stéphanoise.

Alors que Geoffroy-Guichard s'apprête à faire le plein samedi face au Montpellier HSC, Thierno Ballo arrivera en pleine confiance pour tenter de poursuivre sa série folle et guider les Verts vers une cinquième victoire consécutive.

C’est tout chaud, ça vient de sortir : le #11ype de la 4e journée ! 😍 De nombreuses recrues à l'honneur 👏 pic.twitter.com/09HxPY5g4j — Ligue 2 BKT (@Ligue2BKT) September 1, 2026