Formé à l’ASSE et pur Stéphanois, Léo Pétrot s’apprête à défier l’Olympique Lyonnais (OL) ce mercredi soir en Ligue Europa sous le maillot d’Anderlecht. L'ancien défenseur des Verts n'a rien oublié de la rivalité régionale, comme il l'a conféré en conférence de presse, dans des propos retranscrits par L'Équipe.

Défendre les couleurs de l'ASSE marque un joueur à vie, encore plus quand on est né dans la région. Transféré à Anderlecht cet été, Léo Pétrot s'apprête à recroiser la route du meilleur ennemi des Verts : l'Olympique Lyonnais. Titulaire dans le club belge, le défenseur de 29 ans aborde ce choc européen avec une motivation intacte, nourrie par son passé dans le Forez.

La rivalité ASSE - OL toujours ancrée avec un beau souvenir pour Pétrot

Interrogé sur ce sentiment particulier avant de retrouver le club rhodanien, le Ligérien n'a pas caché son attachement à son club de cœur : "Je suis né à Saint-Étienne et j'allais au stade depuis tout petit, donc je sais la rivalité qu'il y a entre Saint-Étienne et Lyon. Jouer contre Lyon, c'est toujours spécial pour un Stéphanois, donc pour moi, c'est toujours bien de jouer ce genre d'équipe. Maintenant, je fais partie du club d'Anderlecht. Le plus important, c'est de faire le travail sur le terrain."

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Parmi ses deux confrontations disputées face à l'OL sous le maillot vert en pro, la seconde reste gravée dans sa mémoire. La victoire 2-1 le 20 avril 2025 à Geoffroy-Guichard, marquée par un centre décisif du défenseur vers un certain Lucas Stassin, auteur d'un doublé héroique.

Un clin d'œil qui prend tout son sens aujourd'hui, l'attaquant belge ayant lui aussi porté le maillot d'Anderlecht : "C'était un super moment. Un derby gagné à Geoffroy-Guichard, c'était exceptionnel, avec Lucas Stassin, un ancien joueur d'Anderlecht. C'était un super souvenir, en espérant que ça nous porte chance pour mercredi."

Ambition et rigueur collective face aux Gones

Face à la menace offensive lyonnaise, Léo Pétrot prône la vigilance et la solidarité : "On sait que Lyon est une très belle équipe [...]. C'est à nous de bien défendre, d'être attentifs pendant tout le match parce qu'on sait que face à ce genre d'adversaire, on doit être en alerte pendant tout le match [...]. C'est un travail de groupe [...] Évidemment, on veut se qualifier. On est ambitieux. On n'est pas là pour se cacher [...] On est là pour gagner. »

Les supporters stéphanois garderont un œil attentif sur la prestation de leur ancien protégé face à l'OL ce mercredi à 21 heures.