Ancien chouchou de Geoffroy-Guichard et artisan de belles heures sous le maillot vert, Rémy Cabella (ex-ASSE) fait de nouveau parler de lui sur le marché des transferts. À 36 ans, le milieu offensif français a décidé d'accorder un ultime virage à sa riche carrière en signant librement avec le Volos FC, pensionnaire de Super League grecque.

Arrivé à l'été 2025 du côté de l'Olympiakos Le Pirée, l'aventure hellénique n'a pas pris la tournure espérée pour le joueur formé à Montpellier. Devenu indésirable au sein du club le plus titré de Grèce, l'ancien Vert avait pourtant tenté de se relancer l'hiver dernier en prêt du côté du FC Nantes.

Sur les bords de l'Erdre, en six mois éprouvants marqués par la lutte pour le maintien, l'international tricolore aux 4 sélections a pris part à 12 rencontres de Ligue 1. Il y aura signé 2 buts et une passe décisive, faisant parler sa grinta et son sens de la passe, sans toutefois parvenir à ancrer sa présence chez les Canaris sur la durée. De retour en Grèce au terme de son prêt, la résiliation libre avec le géant du Pirée était la seule issue pour retrouver du temps de jeu.

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Un nouveau défi surprenant à Volos pour Cabella

C'est finalement une destination bien plus modeste, mais ambitieuse, qui attend le natif d'Ajaccio. Fondé en 2017, le club du Volos FC réalise un joli coup médiatique et sportif sur ce mercato en s'offrant l'expérience d'un joueur qui totalise plus de 500 matches chez les professionnels (95 buts et 77 passes décisives au compteur).

Du côté du Peuple Vert, le souvenir de Rémy Cabella reste intact. Passage marquant entre 2017 et 2019, le meneur de jeu aura marqué le Chaudron par son aisance technique et son attachement viscéral au maillot stéphanois. Alors que certains supporters rêvaient secrètement d'un retour romantique dans le Forez pour apporter de l'expérience au vestiaire, Cabella a finalement fait le choix de poursuivre son périple à l'étranger. Bon vent à cet ancien Vert passionné pour ce nouveau chapitre en Grèce !