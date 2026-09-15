Victorieuse de Montpellier le 5 septembre (3-1), l'ASSE avait vu son match un temps arrêté après la formation d'un trou dans la pelouse de Geoffroy-Guichard. Depuis, des analyses du gazon ont rapporté un dysfonctionnement du système de drainage. De quoi contraindre les Verts à faire de nouveaux travaux pour leur pelouse mise en place à l'intersaison.

Les supporters stéphanois présents à Geoffroy-Guichard ou derrière leur télévision s’en souviennent encore. Lors de la rencontre entre l’ASSE et Montpellier, un trou s’était formé dans la pelouse, entraînant une interruption de jeu. Un incident pour le moins surprenant, alors que le terrain avait fait l’objet de travaux durant l’intersaison. Un tout nouveau système Aquaflow avait notamment été installé dans le Chaudron, de quoi provoquer l'étonnement des suiveurs alors que plusieurs anomalies ont effectivement été constatées sur certaines zones du gazon.

Un dysfonctionnement du drainage identifié

Comme le rapporte TL7 ce lundi 14 septembre, des investigations menées par l’entreprise responsable du chantier, en lien avec Saint-Étienne Métropole, ont permis de comprendre l’origine du problème. En effet, le système de drainage présenterait un dysfonctionnement pouvant provoquer, à certains endroits, un déplacement d’eau et de sable sous la pelouse. Ce phénomène fragilise alors le terrain et peut expliquer la formation de trous observée lors des premières rencontres de la saison.

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Face à cette situation, l’entreprise va procéder au remplacement du dispositif de drainage concerné ainsi qu’à la réfection de la pelouse. Et bonne nouvelle pour l’ASSE : ces travaux seront réalisés à ses frais. Alors que les Verts ne retrouveront le Chaudron que le 10 octobre après le déplacement à Metz et la trêve internationale, le chantier doit débuter dès cette semaine. Et l'objectif est clair : remettre le terrain à disposition avant le prochain match à domicile, face à Rodez.

Les Verts devraient donc pouvoir retrouver une pelouse en meilleur état pour leur prochaine échéance dans le Chaudron. Reste désormais à espérer que les nouvelles interventions permettront de régler définitivement ces problèmes de drainage, apparus quelques semaines seulement après les travaux estivaux.