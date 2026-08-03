Parti de l'AS Saint-Étienne l'an passé pour rejoindre Elche, Léo Pétrot a atterri cet été à Anderlecht où il découvre la Coupe d'Europe. Avant d'affronter le PAOK au troisième tour préliminaire de l'Europa League, son père Philippe est revenu sur le parcours de son fils dans les colonnes de La DH Les Sports+. Un témoignage qui rappelle l'attachement profond du défenseur à l'ASSE.

Titulaire dans l'axe de la défense d'Anderlecht lors de la double confrontation face à Hammarby, Léo Pétrot a participé à la qualification des Mauves pour le troisième tour préliminaire de l'Europa League. Une nouvelle étape dans la carrière du défenseur de 25 ans, un an seulement après son départ de Saint-Étienne. À cette occasion, son père Philippe a livré un long témoignage à La DH Les Sports+, revenant sur le parcours d'un joueur façonné par les valeurs de l'ASSE.

"Il voulait manger et pisser vert"

Chez les Pétrot, l'ASSE est une histoire de famille. Philippe raconte que son père et son grand-père avaient fait le déplacement jusqu'à Glasgow en 1976 pour assister à la finale de la Coupe d'Europe des clubs champions face au Bayern Munich. "Léo a grandi à 30 minutes de Geoffroy-Guichard dans une famille mordue de l'AS Saint-Étienne. Son grand-père et son arrière-grand-père étaient même du voyage à Glasgow en 1976 quand les Verts se sont inclinés contre le Bayern en finale de la Coupe d'Europe des clubs champions. Nous suivons toujours le club mais aussi ceux par lesquels Léo est passé depuis."

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Cette passion s'est rapidement transmise au jeune défenseur. Intégré au centre de formation de l'ASSE, il avait la possibilité de poursuivre sa scolarité en externe. Un choix qu'il n'a jamais envisagé. "Quand il a rejoint le centre de l'ASSE, il avait la possibilité d'être "externe". Mais lui voulait manger et pisser vert. Il est toujours allé à fond et est très carré au niveau de son hygiène de vie. Ce n'était pas du genre à aller faire la bringue. Léo a fait les sacrifices."

Léo Pétrot : écarté une première fois, revenu par la grande porte

Le parcours de Léo Pétrot n'a pourtant rien eu d'un long fleuve tranquille. À la fin de sa formation, l'ASSE ne lui offre qu'un contrat professionnel d'un an avant de ne pas le conserver. Une décision que son père explique par la concurrence exceptionnelle de l'époque. "Léo a commencé sa formation à Saint-Étienne, parvenant même à y décrocher un contrat pro d'une année. Mais face à la concurrence d'immenses talents plus jeunes à son poste comme William Saliba et Wesley Fofana, il n'a pas été conservé."

Pour autant, le joueur n'a jamais renoncé à son objectif. "Dans un coin de sa tête, Léo s'est toujours dit qu'il voulait y arriver. C'est un taiseux et discret. Grâce à sa détermination, sa ténacité et à son abnégation, il n'a jamais voulu lâcher. Or, nous, nous ne l'avons jamais poussé. Nous lui disions : "Ce n'est pas grave si ça s'arrête". Mais lui avait son idée en tête. Il s'est fait tout seul."

Après des passages à Andrézieux puis Lorient, il retrouve finalement le Forez en 2022. Son retour coïncide avec une période particulièrement compliquée pour le club.

Un parcours lié aux dernières années de l'ASSE

Philippe Pétrot se souvient des difficultés traversées par les Verts à cette époque, avant la remontée obtenue en 2024. "Après avoir joué à Andrézieux puis à Lorient, Léo est retourné à l'ASSE. À ce moment-là, tout était à reconstruire à Saint-Étienne. La première saison, l'ASSE a même encore dû lutter contre la relégation en National 1. Sainté a obtenu la montée sur le fil en 2024, via les barrages, à l'issue d'un match à Metz où Léo a marqué. Ensuite, après une année en L1, le club est redescendu."

Le défenseur a ensuite choisi de poursuivre sa carrière en Espagne, à Elche, où il a disputé 32 rencontres de Liga avant de rejoindre Anderlecht cet été. "La saison dernière, Léo a rebondi à Elche. Il a joué 32 matchs dans l'élite espagnole. Aujourd'hui à Anderlecht il a l'occasion d'évoluer dans un club historique, de jouer le haut du tableau et peut-être l'Europa League."

Quelques semaines après avoir quitté Geoffroy-Guichard, Léo Pétrot pourrait désormais retrouver les soirées européennes. Une trajectoire construite loin des projecteurs, mais qui, à en croire son père, trouve son origine dans une passion familiale pour le maillot vert.