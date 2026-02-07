Ce week-end, l’ASSE va disputer un match crucial face à Montpellier à Geoffroy Guichard. Une rencontre comptant pour la 22ème journée de Ligue 2. Abdoulaye Kanté, première recrue hivernale du club s'est exprimé en Conférence de Presse ce jeudi. Extraits.

Abdoulaye Kanté (Milieu de l’ASSE) : “ Je n'ai pas encore pu découvrir la ville. Parce que là, je suis encore au centre. Et du coup, le déménagement s'est fait vite. Et là, j'ai beaucoup de choses à faire avec les kinés, en salle, tout ça. Et j'ai des programmes, tout ça. Donc pour l'instant, je n'ai pas le temps. Je pense que j'aurai le temps de le faire, mais pour l'instant, pas encore."

Abdoulaye Kanté (ASSE) : "C'est le destin"

Abdoulaye Kanté (Milieu de l’ASSE) : "Franchement, j'étais heureux de venir parce que le contact entre moi et Saint-Etienne ne date pas de maintenant. Je me rappelle il y a deux ans, quand Saint-Etienne était monté en Ligue 1, j'avais eu l'approche du club. On avait même eu des discussions avec Loic et le président Huss. On s'était vu, ce n'était pas un premier contact. On s'était vu avant, mais les choses ne sont pas faites. Et du coup, quand mes agents m'ont informé qu'on a parlé à Saint-Etienne et que je devais aller là-bas, j'étais content. C'est le destin, un peu comme dans la vidéo qu'on avait faite et tout. J'ai joué aussi contre Saint-Etienne, je crois deux ou trois fois. J'ai joué aussi au Chaudron, j'ai vu un peu le public. J'étais, si je puis dire, excité pour reprendre la présence à ce projet."

"C'est un club très connu, même en Côte d'Ivoire"

Abdoulaye Kanté (Milieu de l’ASSE) : Franchement, tout le monde connaît ce club. Quand mes amis au pays ont appris que j'avais signé ici, j'ai reçu beaucoup de messages et beaucoup m'ont sollicité par rapport au maillot que je n'ai pas encore porté. Parce qu'on sait que c'est vraiment un grand club, un club qui a de grandes valeurs. Je le sais, ils le savent. Ce n'est pas un club méconnu, c'est un club très connu, même en Côte d'Ivoire et je dirais même au village.

Kanté adore l'ambiance de Geoffroy-Guichard

Abdoulaye Kanté (Milieu de l’ASSE) : "J'aime bien quand je viens jouer un match et que je sais qu'il y a du monde. Parfois, quand je viens au stade et que je vois le stade, il est un peu vide, j'aime bien quand le stade est chaud. Et ça me donne l'envie de tout donner parce que je me dis que des milliers de personnes se déplacent pour nous, pour nous voir. Et nous, en retour, on doit tout faire pour les faire plaisir. Le match dernier, j'étais au stade, j'ai vu le public, mes pieds ont commencé à trembler, pas de peur, mais d'envie de jouer, d'être sur le terrain. C'est quelque chose que j'aime bien."

Abdoulaye Kanté (Milieu de l’ASSE) : "Je connaissais que Flo, parce que j'étais avec Tardieu, j'étais avec lui à Troyes. On a fait deux ans ensembles, donc lui je le connaissais. Les autres, je ne connaissais pas trop, mais le contact il s'est vite fait. Oui, on On a eu un contact hier (avec le coach), on a parlé un petit peu, on a échangé un petit peu parce que je pense que c'était important. Moi je viens d'arriver, lui aussi. On s'est parlé, il m'a expliqué un peu ce qu'il attendait. Il m'avait dit aussi qu'il me connaissait un petit peu depuis que j'étais à Troyes. Il m'avait aussi dit qu'il avait été en Côte d'Ivoire dans mon pays, qu'il était resté un peu là-bas, donc il sait d'où je viens. Donc ça m'a fait plaisir de le savoir."