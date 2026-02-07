La 22ᵉ journée de Ligue 2 continue ce samedi avec notamment deux rencontres qui étaient programées à 14h trois matchs au programme avant le choc entre l’ASSE et Montpellier dans le Chaudron à 20h. Le leader voulait repartir de l’avant à Nancy pendant que les manceaux souhaitait poursuivre leur folle série en championnat. Résumé.

Le Mans a chuté cette semaine après plusieurs mois sans perdre. Reims a mis fin a la folle série d’invincibilité des sarthois en s’imposant 3-0 mardi en Coupe de France. Les manceaux souhaitaient cependant conserver leur dynamique en championnat face à Laval cet après-midi.

Le leader de Ligue 2 voulait repartir de l’avant

Restant sur deux revers consécutifs en Ligue 2, Troyes voulait se reprendre sur la pelouse de Nancy. Comme Le Mans et Laval, les troyens jouaient en Coupe de France cette semaine face à Lens. En Lorraine, l’ESTAC avait l’occasion de repartir de l’avant et de laisser ses concurrents à distance en tête du classement.

Les deux rencontres de ce samedi après-midi pouvaient permettre à Troyes de prendre provisoirement dix points d'avance sur les Verts tandis que les Manceaux pouvaient avoir sept longueurs d'avance sur les hommes de Philippe Montanier. L'ASSE défiera Montpellier, à 20h au Stade Geoffroy Guichard.

Résumé des rencontres

Nancy a réalisé la bonne opération de l’après-midi en s’imposant 2-1 face à Troyes. Le leader a été surpris et voit son avance se réduire, relançant totalement la lutte pour les deux premières places. Dans le même temps, Le Mans et Laval se sont neutralisés (1-1). Un nul qui n’arrange personne : les Manceaux restent dans le wagon de tête mais laissent filer l’occasion de revenir à hauteur de Reims, tandis que Laval prend un point utile sans sortir de la zone rouge.

Avant le match du soir entre l’ASSE et Montpellier, le classement reste extrêmement serré. Troyes conserve la première place avec 41 points, mais Reims et Le Mans (39) sont en embuscade. Derrière, le Red Star (37) et Dunkerque (34) complètent le top 5. Saint-Étienne est 6e avec 34 points mais compte un match en moins : en cas de victoire ce soir, les Verts pourraient grimper sur le podium ou, au minimum, revenir à hauteur du top 3 selon les écarts de buts.

La rencontre face à Montpellier prend donc une importance capitale. Un succès permettrait à l’ASSE de se replacer pleinement dans la course à la montée et de profiter des faux pas du jour, notamment celui de Troyes. À l’inverse, un résultat négatif laisserait les Verts englués dans le ventre haut d’un classement toujours aussi compact.