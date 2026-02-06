Philippe Montanier était en conférence de presse ce jeudi à la mi-journée pour évoquer la rencontre entre l'ASSE-MHSC. Montpellier, Robert Nouzaret et Lens, il balaye différents sujets. Voici ses mots.

Montpellier ? "Je les ai vus hier. J’ai trouvé qu’ils ont fait un bon match face à une équipe de Nice très entreprenante. C’était vraiment difficile, mais ils ont été durs à manœuvrer. Ils menaient quand même 2-0. Après, la Coupe reste la Coupe, mais ça montre que Montpellier est sur une bonne dynamique actuellement et que ce sera forcément un adversaire difficile à jouer. On avait dit le maintien dans les deux premières places. Vous connaissez ma formule."

L'appel du coeur pour Robert Nouzaret

"La première personne à qui je dois beaucoup, c’est Robert Nouzaret. C’est lui qui a cru en moi comme joueur. C’est lui qui m’a fait démarrer à Caen. J’ai fini ma carrière avec lui quand il m’a fait venir ici pour être le grand frère. Et ensuite, il m’a mis le pied à l’étrier comme entraîneur en me prenant comme adjoint. Donc je lui dois presque tout. Il y a deux jours, Karine, sa fille, m’a appelé pour me souhaiter bonne chance. On est forcément restés en contact régulier. Je lui ai dit que je penserais à lui quand je serais à Sainté, parce que ça rappelle de belles années et parce que je lui dois beaucoup. Il m’a aussi appris mon métier d’entraîneur. J’avais les diplômes, mais ensuite c’est sur le terrain que ça s’apprend. J’ai énormément appris avec lui et je ne le remercierai jamais assez."

L’ASSE ? "C’est un club de cœur. On est toute une génération. Plein de collègues, Hervé Renard notamment, et plein de copains m’ont appelé pour me dire que c’était un club énorme, un club de cœur, et pour me souhaiter de le faire remonter. On s’aperçoit que ça a toujours un impact incroyable. Le club de votre enfance reste votre club jusqu’à la fin de votre vie, en tout cas pour la plupart des passionnés de football."

Des ressemblances avec Lens ? "Un peu, oui. Des gens avec beaucoup de valeurs, dans des régions où les gens ont travaillé dur. Ce sont deux clubs qui se ressemblent beaucoup au niveau des valeurs et de la mentalité. Je crois qu’il n’y en a que deux comme ça en France. Les autres ont aussi des qualités, mais avec d’autres caractéristiques."