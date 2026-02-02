Officialisé comme nouvel entraîneur de l’ASSE, ce dimanche, Philippe Montanier à été présenté ce lundi matin. Le normand s’est livré à sa première prise de parole devant les médias. Extraits.

Philippe Montanier (Nouveau coach de l’ASSE) : "Qu'est-ce qui m'a convaincu et séduit ? Je dirais qu'il y a eu trois raisons : La première, vous savez que pour moi, comme pas mal de gens de ma génération, le club de cœur, ce n'est pas Paris, ce n'est pas Marseille, mais c'est Saint-Etienne. J'ai eu la chance de porter ce maillot à la fin de ma carrière, et ça a beaucoup de signification pour moi.



L'ASSE a les moyens de ses ambitions

Philippe Montanier (Nouveau coach de l’ASSE) : "La deuxième raison c'est que l'ASSE est un club ambitieux qui a aussi les moyens de ses ambitions. On sait que notre propriétaire investit beaucoup dans les infrastructures sportives, dans l'organisation sportive. Donc c'est un club qui a des ambitions et des moyens.



Et enfin, je pense que c'est un effectif qui a un potentiel, qui a du talent, même si je sais que le talent seul ne suffit pas, qu'il faut travailler dur. Donc c'est les trois raisons où j'ai pas du tout hésité à rejoindre Sainte-Étienne."

Le feu vert de Nouzaret

Philippe Montanier (Nouveau coach de l’ASSE) : "J'ai grandi avec l'épopée de 76. Curko (Curkovic), c'est mon idole, que j'ai jamais rencontré d'ailleurs. J'espère un jour le rencontrer. Gérard Janvion, Christian Lopez, Platini, Piazza, etc Je peux vous citer toute l'équipe. J'avais le maillot Manufrance et le maillot Super Télé avec Johnny Rep, Zimako. J'ai grandi avec ce club-là, donc c'est forcément un honneur pour moi d'entraîner, d'être entraîneur numéro un.

D'autant plus que j'ai connu ce club aussi avec Robert Nouzaret, que j'ai eu il y a deux jours. Il m'a souhaité plein de bonnes choses. C'est une très belle chose d'être l'entraîneur de Saint-Etienne."

Les Verts ça ne se refuse pas

Philippe Montanier (Nouveau coach de l’ASSE) : "Saint-Etienne, pour moi, ça ne se refuse pas, c'est mon club de cœur. Après, l'ambition et les moyens qu'ont le club et puis aussi un effectif parce qu'il faut être réaliste. Des fois, on a des propositions, puis on s'aperçoit que l'objectif n'est pas en phase avec les moyens. Là, je trouve qu'il y a un effectif de qualité et que l'objectif peut être atteint."

