L'ASSE va disputer une rencontre particulièrement importante ce samedi. La réception de Montpellier devra sonner comme un tournant cette saison. Pour la première de Philippe Montanier aux manettes, les Verts recevront l'équipe de Zoumana Camara. L'ancien défenseur de l'AS Saint-Etienne s'est exprimé dans le Progrès. Extraits.

Zoumana Camara, entraineur du MHSC : « C’est toujours particulier pour moi de revenir à Geoffroy-Guichard. C’est mon club formateur et j’y ai quand même dormi dans ce stade. À l’époque, il y avait des chambres (rires). À Saint-Etienne, j’ai connu trois sites, j’ai dormi à Geoffroy-Guichard, à La Tour-en-Jarez avant que L’Etrat ne se construise, et ensuite, j’ai dormi au centre de formation. » Un retour rempli de nostalgie pour un pur produit du centre de formation de l'ASSE.

Réaction de l'ASSE à venir ?

Zoumana Camara, entraineur du MHSC, craint une réaction suite aux derniers évenements vécus par l'ASSE : « Ce sont des joueurs de qualité, talentueux, qui ont peut-être perdu un peu de confiance. Sentir que l’entraîneur était fragilisé peut déstabiliser un vestiaire, mais c’est une lecture de loin. Ça reste une bonne équipe avec de très bons joueurs, ce ne sera pas facile pour nous. La défaite contre Boulogne (1-0) amène une réaction. Le changement d’entraîneur va peut-être l’amplifier. Dans ces cas de figure, tout le groupe se met en éveil et on a le sentiment que les cartes vont être redistribuées. »

Les Verts ont basculé dans une autre catégorie

Zoumana Camara, a également été questionné sur le rachat de l'ASSE. Avec de nouveaux moyens, l'AS Saint-Etienne a de nouvelles ambitions : « J’ai suivi ça de loin. On sent qu’ils ont plus de moyens, ça change. J’ai connu des époques où les Verts faisaient partie de la fourchette médiane, pas réputée pour être le club avec les gros moyens. Là, on a le sentiment que le club a basculé dans une autre catégorie et c’est bien pour eux. »

Source : Le Progrès