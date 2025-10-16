À quelques heures de la rencontre entre l'ASSE et le Mans, Eirik Horneland et Zuriko Davitashvili se sont présentés devant les médias en conférence de presse. L'attaquant Géorgien en a profité pour revenir sur le dernier mercato estival et les différentes rumeurs de transferts. Il fait le point sur sa situation et affiche une volonté intacte de briller sous le maillot vert.

Durant tout l'été, le nom de Zuriko Davitashviili a été cité. Cela ne semble pas avoir perturbé l'attaquant des Verts, déjà auteur de sept buts cette saison.

« Oui, cet été, il y a eu beaucoup de bruit autour du Mercato et au sujet de moi et d'équipes qui souhaitaient me recruter [...] Ce n'était pas le moment le plus facile de la saison, mais c'est le football. C'est toujours comme ça dans cette période de transfert. Moi, aujourd'hui, je suis un joueur de l'AS Saint-Étienne. Je suis très content d'être ici et je vais faire mon mieux pour donner tout mon maximum pour ce maillot. »

Un discours sans ambiguïté de la part de Davitashvili. L’heure est désormais à l’engagement total sur le terrain.

Une trêve difficile, mais un moral intact

La trêve internationale n’a pas été des plus réjouissantes pour l’international géorgien, mais elle n’a en rien entamé sa motivation. « Ça a été une semaine difficile pour nous avec l'équipe nationale. On a enregistré deux défaites, une contre l'Espagne et une contre la Turquie. C'est problématique pour la qualification, pour la Coupe du Monde. » Malgré la déception, il garde le cap : « Mais c'est le football, il faut apprendre de ça et travailler dur pour pouvoir arriver à une prochaine qualification. »

Zuriko Davitashvili porte un regard lucide sur le niveau actuel de sa sélection : « Oui, c'est difficile de se comparer avec une équipe comme l'Espagne, qui est l'une des meilleures nations de football au monde. C'est une équipe qui a l'air de progresser tous les ans. »

Le joueur reste combatif : « Nous, quand on attaque ce genre de rencontres, on sait qu'on doit avant tout se concentrer sur le fait de bien défendre et d'attaquer ensuite. Mais c'est vrai que c'est des matchs qui sont très difficiles pour une équipe comme la Géorgie. »

Davitashvili Physiquement prêt à relever le défi

De retour dans le Forez, Zuriko Davitashvili se veut rassurant sur son état de forme. « Oui, on va voir cette semaine à quel point je me sens bien physiquement. Je pense avoir 90 minutes dans les jambes et pouvoir tout faire pour aider l'équipe. » Il sent que la machine redémarre. « Et puis, de manière plus générale, je me sens plutôt bien depuis que j'ai repris un petit peu de temps de jeu depuis le début de saison. »