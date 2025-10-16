Avant de retrouver l’ASSE ce samedi dans le Chaudron, Lucas Calodat revient sur ses années stéphanoises avec franchise.

Entre regrets, progression et détermination, l’ancien Vert désormais au Mans livre un témoignage fort.

Une formation stéphanoise inoubliable

Formé à l’AS Saint-Étienne après la faillite du SC Bastia en 2017, Lucas Calodat garde de très bons souvenirs de ses années chez les Verts, en particulier de ses passages en U17 et U19. Il évoque avec reconnaissance les coachs Gilles Rodriguez, Christophe Chaintreuil et surtout Jean-Luc Dogon : "Il m’a donné sa totale confiance, je la lui ai rendue sur le terrain. On s’aimait bien."

L'ASSE ne l'a pas lancé

Malgré un passage prometteur en réserve, des apparitions en matchs amicaux avec Claude Puel, et une entrée en jeu face au PSG de Neymar, Messi et Mbappé en novembre 2021, Calodat n’a jamais réellement eu sa chance avec le groupe pro.

"Pourquoi ? Je ne sais pas, il faut que tu demandes à Laurent Batlles. Je n’ai pas eu d’explication. J’ai pourtant pris part à plusieurs matches de préparation. Je n'ai pas démérité. Mais ensuite le coach n’a plus fait appel à moi. Il m’a juste convoqué une fois pour un match de L2 à Valenciennes, mais je suis resté sur le banc.

On ne m’a pas donné ma chance, tout simplement. [...] Alors que le club est descendu en Ligue 2, on ne m’a même pas essayé. Je ne pense pas que c’était un problème de niveau ou de maturité."

Un piston complet et décisif au Mans

Aujourd’hui au Mans FC en Ligue 2, le joueur de 23 ans a trouvé un environnement qui lui permet enfin d’exprimer son potentiel. "Ici, on me donne ma chance, elle est là la différence !"

Utilisé en piston gauche dans un système en 3-5-2, il se sent épanoui, capable d’évoluer des deux côtés du terrain. "Dès lors que tu me fais jouer sur un côté, je suis heureux ! Je me sens aussi à l’aise à gauche qu’à droite."

Buteur face à Dunkerque et Troyes, Calodat estime avoir franchi un cap, aussi bien physiquement que mentalement : "Je me sens bien dans ma tête, bien dans mon corps. Pourvu que ça dure !"

Avant Sainté, Calodat affiche son ambition

À l’heure de retrouver son club formateur, Calodat ne cache ni son enthousiasme ni sa détermination. "Jouer devant 35 000 supporters face à une belle équipe, ça fait plaisir ! Le Chaudron, c’est une atmosphère spéciale."

Mais pas question de se laisser impressionner : "Moi, je m’en fous. Je n’ai peur de personne. On vient pour jouer."

Le Mans veut jouer un mauvais tour à l'ASSE

Avec un Mans FC invaincu depuis 4 journées, Lucas Calodat espère faire un coup dans le Forez. "Tout le monde peut battre tout le monde en Ligue 2. On va à Geoffroy pour jouer notre jeu et pour gagner."

Source : Poteaux Carrés