L’ASSE s’apprête à recevoir le Mans pour le compte de la 10ᵉ journée de Ligue 2. Ce samedi soir, les Verts retrouvent Geoffroy Guichard après leur défaite face à Guingamp lors de leur dernière réception. 2 jours avant la rencontre, Eirik Horneland s’est présenté en conférence de presse pour livrer ses impressions et aborder les derniers ajustements à l’issue de la trêve internationale.

Eirik Horneland (Coach de l’ASSE) : “En dehors de Dylan Batubinsika, tout le monde est revenu en forme de cette semaine internationale.

Concernant Chico Lamba, il a été opéré et sera absent quelques semaines. Luan Gadegbeku a commencé à se ré-entraîner avec l'équipe et Lassana Traoré suivra le même chemin à partir de la semaine prochaine."

Horneland doit recontruire une défense

Eirik Horneland (Coach de l’ASSE) : “Il va falloir certainement composer une ligne défensive différente. Jusqu'à présent, Chico Lamba et Michael Nadé avaient disputé toutes les minutes possibles. Il va falloir trouver de nouvelles solutions. Sur les derniers matchs, Joao Ferreira s’est bien débrouillé à ce niveau-là. Il faudra aussi composer avec l'absence de Max Bernauer qui a pris un carton rouge et qui va nous manquer encore les deux prochains matchs. On va trouver des solutions avec les joueurs qu'on a à notre disposition comme Maçon ou Stojkovic."

Lamba, un problème connu par l'ASSE

Eirik Horneland (Coach de l’ASSE) : “Chico Lamba ? On a été en gestion de sa charge de travail depuis qu'il est arrivé. Il a fait une grosse première saison au Portugal la saison dernière. C'était aussi une saison où il a beaucoup joué avec le Portugal. Cet été, il a participé au championnat d'Europe Espoir. Il est arrivé chez nous avec une grosse surcharge. Une surcharge qu'on a essayé de gérer depuis ce début de saison. Comme ça devenait trop régulier, on a décidé avec lui de vouloir régler le problème."

5 à 7 semaines d'absences pour Lamba

Eirik Horneland (Coach de l’ASSE) : “C'est toujours difficile de s'exprimer sur les blessures des joueurs. Le médecin serait plus à même de communiquer sur ce sujet qui concerne lui et Chico. Ce qui est sûr, c'est que c'est une blessure assez régulière dans le football. Ce n'était pas une énorme blessure et on va travailler pour guérir ça.

Je ne sais pas combien de temps. On verra. Mais on a beaucoup de joueurs qu'on peut utiliser à ce poste. On construit le protocole pour qu’il soit encore plus fort à son retour. Ce genre de blessure met entre 5 et 7 semaines à se résoudre. Mais dans ma carrière, j'ai vu des joueurs revenir plus tôt, comme aussi beaucoup plus tard. C'est pour ça que je ne peux pas être plus précis que ça."