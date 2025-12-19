Ce dimanche, l’ASSE va défier Nice pour son dernier match de l’année 2025. À deux jours du déplacement à l’Allianz Riviera, Eirik Horneland s’est présenté en conférence de presse. Ce vendredi, l'entraîneur norvégien a été questionné sur l'état physique de son effectif avant d’aller défier les Aiglons lors du 32ᵉ de finale de Coupe de France. Voici ses mots.

Avant la rencontre face à Bastia, Eirik Horneland avait annoncé plusieurs forfaits dans son effectif. Cette liste d'absences ne s’est pas réellement réduite avant ce match de Coupe de France. Pour ce déplacement à Nice, l’ASSE devra composer sans Joshua Duffus, Joao Ferreira, et Ebenezer Annan. Les trois joueurs espèrent retrouver la compétition en janvier prochain.

Certains joueurs comme Chico Lamba, Aïmen Moueffek et Lassana Traoré sont en réathlétisation et devraient prochainement revenir. Le coach norvégien ne pourra cependant pas compter sur eux face aux Aiglons. Djylian N’Guessan qui a repris avec le groupe en début de semaine, a peu de chances d’obtenir une convocation pour cette partie.

Eirik Horneland devrait cependant pouvoir compter sur le retour de Paul Eymard. Absent face à Bastia, le jeune milieu formé au club postule pour une place dans le groupe qui prendra la direction des Alpes-Maritimes ce week-end.

Face à une équipe niçoise en plein doute, l’ASSE devra réaliser un match plein et rapidement s’adapter à l'intensité d’une équipe de Ligue 1 pour espérer poursuivre l’aventure en Coupe de France.

Les mots du coach de l’ASSE

Eirik Horneland, entraîneur de l’ASSE : « En plus des absents annoncés, comme Joao Ferreira, Ebenezer Annan ou encore Joshua Duffus, Irvin Cardona est forfait. Il a pris une béquille face à Bastia après avoir été malade. (…) Concernant les retours, on va tester Djylian N’Guessan. Il s'est entraîné toute la semaine. »