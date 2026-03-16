Avant de se déplacer au Stade des Alpes, le meilleur buteur stéphanois, Zuriko Davitahsvili, était en conférence de presse pour évoquer le championnat dans sa globalité. Extraits.

Zuriko Davitashvili (joueur de l’ASSE) : “La Ligue 2 est peut-être plus difficile que la Ligue 1, parce que la Ligue 1 est un jeu un peu ouvert. C'est plus facile de faire des choses. La Ligue 2 est plus... compacte. Quand ils jouent contre nous, ils sont plus compacts et agressifs."

Montanier laisse le choix

Zuriko Davitashvili (joueur de l’ASSE) : “Je ne parlerai pas de liberté, non. Je dirais que l'approche de Philippe Monatnier, c'est de nous donner des idées. Il nous donne 3 ou 4 idées, et après c'est à nous de choisir. C'est à nous de faire notre choix dans ces 3 ou 4 idées qu'il nous donne. Par exemple, en jeu défensif, c'est un peu à nous de choisir si là on sent un petit peu plus un jeu en milieu terrain ou un peu plus aller vers le pressing. Et donc, au bout du compte, c'est plus facile de travailler comme ça. Et un autre exemple, c'est la communication entre les défenseurs et les attaquants. Les défenseurs parlent aux attaquants, leur disent «Allez, là c'est le moment» ou alors leur disent «Là, ça ne va pas forcément être le bon timing, donc peut-être vous pouvez un peu économiser à ce moment-là».

Kvara à l'ASSE ?

Zuriko Davitashvili (joueur de l’ASSE) : Kvara après la victoire face à Chelsea ? Bien sûr, nous avons parlé avant et après, et je l'ai trouvé incroyable. Il a marqué, il a fait aussi une passe décisive. Donc oui, j'ai eu l'occasion de lui parler et de le féliciter.

Lui demander à rejoindre l'ASSE ? Oui, je peux peut-être lui demander, (rires)."