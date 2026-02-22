L’ASSE a réalisé une très belle opération lors de cette 24e journée de Ligue 2 en s’imposant 2-1 contre Laval. Grâce à ce succès précieux, les hommes de Philippe Montanier grimpent à la deuxième place du classement, synonyme d’accession directe en Ligue 1. Une soirée parfaite sur le plan comptable, marquée par les mots forts de Zuriko Davitashvili après la rencontre.

Dans un stade Geoffroy-Guichard en ébullition, l’AS Saint-Étienne n’a pas tardé à prendre les devants. Dès la 3e minute, Zuriko Davitashvili transformait un penalty avec sang-froid. Un début idéal qui lançait parfaitement les Verts dans cette confrontation face au Stade Lavallois.

Cette victoire 2-1 permet aux Stéphanois de doubler un concurrent direct et surtout de s’installer sur la deuxième marche du podium. Une place hautement symbolique. Elle offre aujourd’hui un ticket direct pour la Ligue 1. À ce stade de la saison, chaque point compte. Et celui-ci pèse lourd.

Les hommes de Philippe Montanier ont su faire preuve d’efficacité. Malgré une seconde période plus compliquée, ils ont tenu bon. Une solidité mentale qui confirme la dynamique positive enclenchée ces dernières semaines.

ASSE : Davitashvili souligne l’importance d’enchaîner

Après la rencontre, Zuriko Davitashvili s’est arrêté au micro. Des propos relayés par Le Progrès. Le buteur géorgien n’a pas caché sa satisfaction tout en restant lucide.

« J’ai travaillé pour aider l’équipe avec ce but et le travail défensif. C’est important d’enchaîner les victoires. Notre objectif était de prendre les trois points et cela a été fait. La seconde période a été difficile pour nous, on a encore du travail sur certaines choses. »

Des mots simples, mais révélateurs de l’état d’esprit du groupe. L’ailier stéphanois insiste sur le collectif. Il ne parle pas uniquement de son penalty. Il évoque aussi son implication défensive. Un détail qui en dit long sur les exigences du staff.

Cette victoire n’est pas seulement une performance offensive. Elle traduit aussi un engagement global. Les Verts ont souffert en deuxième période. Laval a poussé. Mais l’ASSE a résisté.

Ligue 2 : une deuxième place à défendre

Cette deuxième place en Ligue 2 n’est évidemment pas acquise. La lutte pour l’accession directe s’annonce intense jusqu’au bout. Mais l’ASSE envoie un message clair à ses concurrents.

Sous la houlette de Philippe Montanier, les Stéphanois affichent une constance retrouvée. La montée en Ligue 1 n’est plus un simple objectif lointain. Elle devient une ambition crédible.

Attention toutefois. Comme l’a rappelé Davitashvili, « on a encore du travail ». La seconde période face à Laval l’a montré. L’équipe devra mieux maîtriser ses temps faibles pour sécuriser ses avantages.

Mais ce soir, l’essentiel est ailleurs. L’ASSE est deuxième. En position d’accession directe. Et à 14 journées de la fin, cela change tout.