Troyes se déplace à Annecy ce lundi soir. L'ASSE sera forcément attentive au résultat de la rencontre de son principal concurrent en Ligue 2. Stéphane Dumont s'est présenté devant la presse ce samedi. L'occasion d'aborder la rencontre et plus encore.

Stéphane Dumont, entraineur de Troyes: "On a déjà Hugo Gambor qui est suspendu. Après, on a le retour de Titi, qui s’est entraîné normalement toute la semaine. On a Adri Monfray qui a été ménagé toute la semaine, au regard de son dernier match. Sinon, ce sont les absents habituels, les absents de longue durée, qu’on espère, pour certains Ifnaoui, Alex, récupérer après la trêve internationale.

Monfray ? Il a été ménagé, aménagé, parce que c’est un profil particulier, et puis il n’a pas été blessé de la saison. On va voir comment ça fonctionne. On a deux matchs dans la semaine. Rien de plus, si ce n’est qu’il ne s’est pas entraîné de manière très optimale cette semaine."

Stéphane Dumont, entraineur de Troyes : "Notre job, c’est d’être parés à ça. Là, c’est cumulé potentiellement à l’absence d’Hugo. Il n’y a pas de raison qu’Adri ne soit pas là. Et si tel n’était pas le cas, on trouverait des solutions, comme on l’a fait depuis le début de saison."

L'ESTAC sait s'adapter

Stéphane Dumont, entraineur de Troyes : "On a déjà vécu des choses incroyables. On s’est adaptés au fur et à mesure du temps. On a fait confiance à tout le monde, d’autres ont avancé, progressé, en jouant, d’autres en attendant leur heure. Et puis ça montre qu’on fonctionne de manière collective. Je ne sais pas si c’est un bon signal ou pas, mais en tout cas, c’est le cas. Et ce sera le cas jusqu’au bout, en tout cas, de le faire en équipe. Sur l’aspect défensif, il y a Hugo qui est suspendu, on a des alternatives. Pour nous, ça ne change pas grand-chose. On a des centraux disponibles."

Annecy, un adversaire coriace

Stéphane Dumont, entraineur de Troyes : "On affronte un adversaire difficile à jouer, mais on a envie de continuer à progresser, de continuer à montrer ce qu’on montre ces dernières semaines. Cette capacité à avancer, quoi qu’il arrive, quels que soient les scénarios, et toujours être capables de favoriser les choses de manière positive, en tout cas de voir les choses de manière positive tout le temps. On veut aller chercher la victoire. C’est quelque chose qu’on a envie de faire, et c’est le cas à chaque match."

Source : Conférence de presse ESTAC