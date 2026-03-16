L'ASSE recevra Annecy samedi avant la dernière trève de la saison. Mais ce lundi Annecy affronter l'ESTAC. Laurent Guyot s'est exprimé en conférence de presse. Extraits.

Laurent Guyot, entraîneur d'Annecy : "Troyes avant l'ASSE ? C’est un moyen de se tester, quand même. En plus, on a quand même cette chance-là. Aujourd’hui, on a cette chance de jouer ces matchs-là sans la pression du bas. Et c’est ça qui m’intéresse : voir comment les joueurs, par rapport à ça, sont capables aussi de se lâcher, d’avoir cette décontraction nécessaire pour performer, mais en même temps de ne pas non plus perdre cet esprit de compétiteur qui est nécessaire pour être à la hauteur de l’événement.

Cette semaine, je sais que tout peut arriver. Là, on joue Troyes, qui est quand même capable de déséquilibrer n’importe quelle équipe grâce à son potentiel offensif. On va jouer à Saint-Étienne dans un stade plein, contre une équipe qui est sur cinq ou six victoires d’affilée depuis que Philippe Montanier est arrivé.

Ok, mais au pire, on fait quoi ? On prend une raclée ? Bon, ben on prend une raclée. C'est le pire qui puisse arriver aujourd’hui. Il n’y a pas le danger de la relégation. Et c’est beau, il faut le souligner."

Face à l'ESTAC ou l'ASSE, Annecy veut profiter

Laurent Guyot, entraîneur d'Annecy : "Quand on a du recul dans ce milieu, on sait aussi qu’il faut profiter de ces moments pour aller chercher peut-être quelque chose d’extraordinaire. Et nous, c’est ce qu’on veut. Aujourd’hui, on est dans ce leitmotiv de chercher des progrès tout le temps, en permanence, d’être meilleurs année après année. L’année dernière, on l’avait dit, on a fait sixième. Aujourd’hui, on va chercher à faire cinquième. On veut les play-offs, on ne va pas s’en cacher aujourd’hui, puisqu’on n’a jamais été aussi proches.

Ce sera difficile. Même si on prend des points contre ces deux adversaires-là, il ne faut pas se leurrer : ce sera difficile. Mais c’est difficile. On a joué Bastia, qui est aujourd’hui dans le bas. C’est difficile aussi de jouer contre des équipes du bas. On sait que c’est une ligue 2 qui est très, très serrée."

Sans pression face aux Verts

Laurent Guyot, entraîneur d'Annecy : "Encore une fois, il n’y a aucune pression à avoir. Donc il faut jouer à 100 %. On ne peut pas jouer avec le frein à main ou la peur sur des matchs comme ça, au contraire.

Nous, la manière de s’y prendre, c’est toujours la même. Et pour ça, il faut mettre en place certaines choses. Encore une fois, pour très bien connaître le staff de Troyes en face, je sais qu’ils n’ont pas besoin de décrypter ce que je vais dire, parce qu’ils nous connaissent par cœur, et ils nous connaissent très, très bien."

Conférence de Presse d'Annecy