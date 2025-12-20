L’AS Saint-Etienne (ASSE) va défier Nice, ce dimanche après-midi à l'Allianz Riviera, lors des 32ᵉ de finale de Coupe de France. Zuriko Davitashvili a été invité à s'exprimer avant la rencontre en conférence de presse. Extraits.

Zuriko Davitashvili (joueur de l’ASSE) : Bilan de cette première partie de saison ? "Pour moi, c’est une première partie de saison qui reste positive. On est à la deuxième place, évidemment. On aurait voulu être premiers, car c’est cette place qu’on vise, puisque l’objectif est de revenir en Ligue 1. Mais sur cette première partie de saison, je dirais qu’on doit mieux travailler l’aspect défensif, et je ne parle pas seulement des défenseurs. C’est le travail de chacun, à commencer par moi.

Je pense qu’on a concédé 25 buts, c’est trop, et si on en avait encaissé moins, nos résultats auraient été meilleurs. On voit en revanche qu’on est capables de marquer à chaque rencontre. Je pense aussi qu’on a perdu entre 6 et 9 points à cause d’erreurs individuelles qui ont donné lieu à des buts. J’espère qu’on sera meilleurs sur la seconde partie de saison.

J’ai eu un début de saison un petit peu difficile, mais maintenant je me sens assez bien. J’ai marqué huit buts depuis le début de la saison. Sur le papier, c’est plutôt pas mal, mais j’ai la sensation que j’aurais pu faire mieux. Je vais continuer à travailler pour progresser. Je dirais donc que cette première partie de saison est satisfaisante, mais qu’elle peut être meilleure."

Davitashvili au mercato ? "Non, je ne pense pas au mercato. L’essentiel pour moi, c’est que je suis un joueur de l’ASSE. Mon objectif est de gagner les prochains matchs, de remonter en Ligue 1 et de donner le maximum pour ce maillot."

Zuriko Davitashvili (joueur de l’ASSE) : Une revanche après le 8-0 contre Nice ? "Non, je ne parle pas forcément de revanche. Évidemment, je me souviens de cette rencontre perdue 8-0, mais la situation est différente aujourd’hui. Notre équipe a changé, la leur aussi. Nous arrivons avec une nouvelle équipe, dans un championnat différent, et eux ont également évolué, en jouant d’autres compétitions. En ce moment, ils ont perdu plusieurs rencontres, mais c’est le football, ça arrive à toutes les équipes.

Ce sera un match difficile, car c’est une équipe de Ligue 1. On va essayer de donner le maximum et de les battre pour passer au tour suivant."

L’objectif en Coupe de France ? "On va essayer d’aller le plus loin possible. C’est une compétition importante pour nous. Elle nous permet de rencontrer des équipes de Ligue 1 et d’évaluer notre niveau face à des équipes supérieures. C’est aussi un plaisir d’affronter ces équipes, et on fera de notre mieux pour aller le plus loin possible."

Un match plus ouvert ? "Oui, je m’attends à un match un peu plus ouvert. Nice cherche à pratiquer un football offensif, et c’est aussi notre cas. Je pense que ce sera une rencontre agréable à suivre. J’espère que ce sera notre jour."