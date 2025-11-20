Observateur avisé du football français, Scipion livre son analyse du début de saison de l’ASSE. Entre jeunes prometteurs, recrutement ambitieux et Ligue 2 impitoyable, il dresse un bilan nuancé et engagé. Il évoque aussi un joueur qu'il connait bien : Zuriko Davitashvili.

Questionné par La Mise Au Vert, Scipion, fondateur du média Formation Football Club et intervenant dans l’émission Hors Jeu, a partagé son regard sur le parcours stéphanois en Ligue 2. Selon lui, l’ASSE vit une phase de « rémission », entre ambitions fortes et réalités d’un club encore marqué par la descente.

« Le mercato a été ambitieux. On a investi comme rarement on le fait en Ligue 2. Mais Saint-Étienne n’est pas un club qui budgétise une descente comme Metz ou Troyes. Il y a un traumatisme. »

S’il salue les profils recrutés, Scipion estime que l’équipe reste irrégulière, notamment sur le plan défensif. Il pointe les erreurs individuelles et les absences qui pèsent, comme celle de Chico Lamba : « Son dernier match à Montpellier m’avait convaincu. Son absence se fait sentir dans les résultats. »

Les révélations : Duffus et Boakye

Côté satisfaction, Scipion ne tarit pas d’éloges sur Joshua Duffus : « Il a ce petit truc en plus. J’ai hâte de voir jusqu’où il peut aller. » Même enthousiasme pour Lucas Stassin, malgré un début de saison irrégulier. « À 100%, il n’a rien à faire en Ligue 2 », tranche-t-il.

Il salue aussi le retour en forme de Tardieu et les prestations solides de Boakye. En revanche, Pierre Ekwah reste une incompréhension : « C’est fou qu’un joueur aussi talentueux ait disparu des radars. On n’a aucune clarté sur sa situation. »

Zuriko Davitashvili, un talent à gérer

Questionné sur le cas Davitashvili, Scipion résume avec justesse : « C’est notre bon vieux Zuriko. Il peut être brillant sur un match, puis transparent sur les trois suivants. » Entre coups d’éclat et irrégularité, il incarne le paradoxe stéphanois : un potentiel énorme, mais difficile à canaliser.

« Il a tout ce qu’on aime chez un ailier : dribble, percussion, frappe. Mais il manque parfois de devoir collectif. » Pour lui, le club devra trancher : prolonger l’aventure ou capitaliser sur une offre à plus de 10 millions d’euros.

Objectif Ligue 1 pour l'ASSE

Malgré les hauts et les bas, Scipion reste optimiste pour la suite : « Je pense que Sainté finira dans les deux premiers. Ils ont les moyens de hausser le rythme en deuxième partie de saison. »

Un pronostic fondé sur la solidité du projet et la montée en puissance attendue de jeunes cadres. Le mercato d’hiver pourrait être un tournant.

Source : La Mise Au Vert