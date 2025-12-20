Dernier match de la phase aller du championnat d'Arkema Première Ligue pour les féminines de l'ASSE. Les stéphanoises reçoivent le DFCO ce samedi à 21h. Dernières au classement, l'équipe de Sébastien Joseph doit absolument prendre les 3 points !

5, c'est le nombre de points que compte l'ASSE après 10 journées de championnat. Un total bien trop faible pour espérer se maintenir à l'issue de la saison. À la mi-saison, rien n'est encore perdu pour les Vertes, qui auront l'ambition de faire beaucoup mieux en 2026.

Sébastien Joseph, un coach pragmatique

L'AS Saint-Étienne a réalisé une bien mauvaise opération en s'inclinant à Lens, il y a deux semaines... Ce résultat a non seulement fait que l'ASSE s'est inclinée une fois de plus, mais a également relancé un concurrent au maintien. Avant cette rencontre, le RC Lens n'avait pas encore gagné. Ce succès a permis à cette équipe de prendre confiance, puisque les Sang et Or ont accroché le point du match nul sur la pelouse du DFCO, l'adversaire de l'ASSE ce samedi soir.

Justement, Sébastien Joseph connaît bien sûr l'importance de cette rencontre. Si les Vertes ont été impuissantes face à Lens, elles ont réalisé un match solide la semaine dernière sur la pelouse de Fleury (0-0). Ce match nul et ce clean sheet rassurent Sébastien Joseph :

"Aujourd’hui, on prend un bon point à l’extérieur, chez une équipe du haut de tableau. C’est important dans cette course au maintien. L’équipe a montré beaucoup de valeur et de solidarité, ce qui était essentiel dans ce genre de match. Même si on a toujours l’ambition de faire mieux, c’est un point qui peut s’avérer extrêmement important pour la suite de la saison."

Le coach de l'ASSE connaît bien cette équipe

Entraîneur du DFCO jusqu'à l'été dernier, Sébastien Joseph a l'avantage de bien connaître cette formation du DFCO. 6ᵉ du championnat, les Bourguignonnes ont un bilan presque à l'équilibre (3 victoires, 3 nuls et 4 défaites). Cette saison, Dijon possède la seconde pire attaque du championnat (8 buts inscrits), soit à peine plus que l'ASSE, qui a marqué 6 fois. Les deux équipes tenteront donc de s'offrir un beau cadeau de Noël en prenant 3 points ce samedi soir. Rendez-vous au Stade Salif Keita pour venir encourager les Vertes, qui comptent sur votre soutien pour viser la victoire.