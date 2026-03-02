Avant d'affronter le Pau FC ce samedi lors de la 25ᵉ journée de Ligue 2. Ben Old était en conférence de presse. Le joueur de l'ASSE a évoqué son modèle au poste de latéral gauche ainsi que la Coupe du Monde cet été.

Ben Old (joueur de l’ASSE) : "Quand on regarde le football aujourd'hui, on voit que les latéraux ont vraiment un rôle très important pour leur équipe. Je pense au Paris Saint-Germain et à l'exemple de Nuno Mendes.C'est un joueur avec une telle explosivité qui apporte beaucoup de choses. J'essaie de voir comment il joue et comment je pourrais m'inspirer de lui.

On voit notamment dans le jeu de cette équipe que les latéraux sont très importants, ils apportent beaucoup de choses en attaque et de voir ces latéraux et ces ailiers qui ont ces capacités d'attaque et de dribble et un côté défensif, c'est quelque chose d'inspirant."

Les cartes rebattues pour Old avant la Coupe du Monde ?

Ben Old (joueur de l’ASSE) : "C'est une conversation importante que j'ai eue avec mon sélectionneur. Si je me consacre à ce poste en club, il va falloir que ça me prenne du temps et que j'apprenne beaucoup de choses mais j'ai aussi cette Coupe du Monde qui arrive à la fin de la saison. J'ai été rassuré après avoir parlé avec mon sélectionneur.

La première chose qu'il m'a dite, c'était que c'était important pour moi de jouer 90 minutes à chaque rencontre et que le fait de jouer à une différente position sur le terrain allait aussi déverrouiller des nouvelles capacités, des nouvelles qualités pour moi.

Ensuite, on a aussi discuté du fait que je serais sûrement toujours l'aillier gauche de la Nouvelle-Zélande, mais que jouer ce rôle de latéral gauche allait me rendre de plus en plus intéressant."

Old veut monter avec l'ASSE avant d'aller aux USA

Ben Old (joueur de l’ASSE) : "C'est une perspective vraiment enthousiasmante pour moi, pour notre équipe nationale, ce sera sa première participation depuis 2010 et j'espère que ce sera aussi ma première expérience en Coupe du Monde cet été. participer à cet événement aux Etats-Unis sera encore plus extraordinaire. Cette compétition, c'est vraiment la plus grande compétition au monde pour le football.

Ce serait un grand honneur pour moi. Je suis très excité à cette idée-là. Mais pour le moment, je sais que je dois travailler dur. Il faut que je continue d'être le meilleur joueur possible, d'aider mon équipe à être promue en Ligue 1.C'est certainement ce qui me mettra dans la meilleure position pour rejoindre mon équipe nationale et participer à la Coupe du Monde."