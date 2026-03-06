L’ASSE reçoit le Red Star ce samedi soir à l'occasion de la 26ᵉ journée de Ligue 2. Le joueur de champ le plus utilisé par les Verts, Mickaël Nadé était en conférence de presse avant la réception du club francilien. Extraits.

Mickaël Nadé (défenseur de l’ASSE) : “J'ai eu la chance d'avoir la confiance du nouveau coach. Quand il est arrivé, ça a matché directement avec Julien (Le Cardinal). On a enchaîné les victoires. On va essayer de continuer comme ça. On s'entend très bien. On parle beaucoup. Comme avec tous les autres. On s'entend bien. Et en ce moment, ça roule bien. Donc on va essayer de continuer comme ça.

Par son savoir-faire, tout simplement. On est un peu complémentaires. C'est un très bon joueur, comme Chico Lamba, comme ça peut être Max Bernauer. Je pense qu'avec lui, aujourd'hui, ça marche bien. Et on va essayer de garder ça comme ça. Il a un très bon pied droit. Il a un très bon pied droit. Il défend bien aussi. Il est rapide. J'essaie de compenser le reste avec les duels, que ce soit les duels, etc.

Une nouvelle énergie à l'AS Saint-Etienne

Mickaël Nadé (défenseur de l’ASSE) : “Le match dernier, on n'a pas pris de but. Après, on peut toujours s'améliorer. Mais je pense qu'il ne faut rien bouger pour l'instant. Il faut prendre match après match. On a concédé deux actions lors du dernier match. Gautier (Larsonneur) a fait l'arrêt qu'il faut. À part ça, on n'avait rien à se reprocher.

Il y a un nouveau coach, donc c'est une nouvelle énergie. Tout le monde est hyper concentré parce que tout le monde sait qu'il y a de la concurrence, tout le monde veut jouer et je pense qu'il y a ça aussi. On a tous tiré dans le même sens.

Lièvre apporte beaucoup à l'ASSE

Mickaël Nadé (défenseur de l’ASSE) : “Stéphane Lièvre ? C'est vrai qu'il nous apporte beaucoup. C'est quelqu'un qui nous parle beaucoup au quotidien, nous les défenseurs. Ça nous aide beaucoup. On fait beaucoup de travail au poste avec lui. Et ça nous aide. Les attaquants aussi. Tout le monde s'est mis au diapason. Donc ça fait qu'on est plus solides défensivement. Stéphane est plus concentré sur les défenseurs, Ilan sur les attaquants. Et les milieux, ils se débrouillent. (rires)

Pas de Hors-Jeu pour Montanier

Mickaël Nadé (défenseur de l’ASSE) : “Jouer le hors-jeu ? Franchement, non, on ne joue pas le hors-jeu avec le coach. Il ne veut pas qu'on joue le hors-jeu. Il n'y a pas forcément de piège du hors-jeu. On essaie de ne pas couvrir. Comme je l'ai dit, pour l'instant, je pense que ça va.

On ne va pas toujours presser. Et on peut défendre aussi bas, donc il n'y a pas trop d'espace.

Le fait de joueur plus bas et subir ? C'est par séquences. Des fois, on a le ballon. Des fois, on ne l'a pas. Souvent, quand on marque, on fait un bloc bas. Mais non, ce ne sont pas les consignes du coach. C'est nous. Il faut qu'on garde plus le ballon. On sait qu'on doit corriger certaines choses. Mais ce n'est pas une consigne du coach spécialement."

L'ASSE doit absolument gagner

Mickaël Nadé (défenseur de l’ASSE) : “Le match aller ? On avait très mal commencé. On a fait des erreurs défensives qui nous ont coûté le match. On a à cœur de se rattraper ce week-end chez nous, à la maison, dans la course vers la montée. On sait qu'ils ont des joueurs rapides sur les côtés et ils ont de bons joueurs aussi techniquement. Après, comme on est chez nous, c'est à nous d'imposer notre jeu et de montrer qu'on veut absolument gagner."