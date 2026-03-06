Révélation de la saison stéphanoise, Kevin Pedro continue de franchir les étapes à grande vitesse. Dans une enquête consacrée aux plus grandes promesses de Ligue 2, le quotidien L’Équipe a mis en avant le latéral de l’AS Saint-Étienne (ASSE) parmi les jeunes joueurs appelés à animer les prochains mercatos. Une reconnaissance qui confirme l’ascension fulgurante du défenseur de 20 ans.

Depuis le début de la saison, Kevin Pedro s’est progressivement imposé comme l’une des belles surprises de l’effectif stéphanois. Peu attendu à l’origine, le défenseur formé au club a su saisir sa chance pour devenir aujourd’hui une option crédible dans le groupe professionnel. Et cette progression n’est pas passée inaperçue.

Dans un dossier consacré aux plus grandes promesses de Ligue 2 âgées de 21 ans ou moins, L’Équipe cite le Stéphanois parmi les jeunes joueurs à suivre de près. L’étude, réalisée à partir de l’avis de recruteurs français et étrangers, de directeurs sportifs et d’entraîneurs, s’appuie également sur un logiciel de recrutement utilisé par plusieurs clubs professionnels. Un signal fort pour un joueur qui s’est fait une place presque contre toute attente.

L’Équipe met en avant le latéral de l'ASSE

Dans son analyse des latéraux prometteurs du championnat, le quotidien sportif souligne la densité impressionnante de jeunes talents à ce poste en Ligue 2. Et sur le côté droit, Kevin Pedro figure clairement parmi les profils les plus intéressants. L’Équipe décrit notamment le joueur de l’ASSE comme un latéral capable d’imposer sa présence dans les duels tout en possédant une vraie qualité technique. « Le Stéphanois Kévin Pedro (20 ans), longtemps central, effectue une première saison de latéral bluffante. Dominant dans le duel, il a un arsenal technique abouti. » Un compliment de taille pour un joueur qui découvre encore le haut niveau.

Une ascension fulgurante pour Pedro

Il faut dire que la trajectoire de Kevin Pedro cette saison peut surprendre. L’été dernier, le défenseur signe son premier contrat professionnel avec l’AS Saint-Étienne (ASSE). Mais son intégration au groupe est rapidement freinée par une blessure qui le ralentit durant la préparation estivale. Le jeune joueur prend alors du retard dans la hiérarchie. Pour retrouver du rythme, Pedro repasse par la case équipe réserve en National 3. Une étape qu’il franchit rapidement avec brio. Ses performances convainquent rapidement le staff stéphanois qu’il n’a plus grand-chose à prouver à ce niveau. Le défenseur attend alors son heure. Elle arrive finalement lors d’un match important.

Le déclic face à l'ESTAC

C’est sur la pelouse de Troyes, alors leader du championnat, que Kevin Pedro va véritablement lancer sa saison. Face à l’absence de Maxime Bernauer, le staff stéphanois décide de lui faire confiance en le titularisant dans l’axe de la défense. Un défi de taille pour un joueur encore peu expérimenté au niveau professionnel. Mais Pedro répond présent. Solide dans les duels, appliqué dans la relance et très serein dans son placement, il rend une prestation convaincante qui marque les esprits. Une performance propre qui lui permet de marquer de précieux points dans l’esprit du staff. Depuis ce match, sa progression ne s’est plus arrêtée.

Un repositionnement réussi à droite

Ces dernières semaines, Kevin Pedro a même franchi un nouveau cap dans sa progression. Initialement formé comme défenseur central, il a été repositionné dans le couloir droit. Une adaptation rendue nécessaire par plusieurs absences dans l’effectif stéphanois. Le latéral portugais João Ferreira a manqué plusieurs rencontres, tandis que Stojkovic n’apparaissait pas encore prêt pour enchaîner en Ligue 2. Quant à Dennis Appiah, son expérience reste précieuse mais son influence sur le terrain diminue progressivement. Pedro a su profiter de cette situation.

Match après match, il a gagné du temps de jeu et s’est imposé comme une solution crédible à ce poste. Sa solidité défensive, sa qualité dans les duels et sa capacité à suivre les consignes tactiques ont rapidement convaincu le staff. Aujourd’hui, il apparaît même comme le titulaire naturel dans le couloir droit.

Un joueur qui coche toutes les cases à l'ASSE

Au-delà de ses qualités techniques, c’est aussi l’état d’esprit du joueur qui impressionne au sein du club. Travailleur, attentif aux conseils et toujours appliqué dans ses performances, Kevin Pedro incarne parfaitement le profil du jeune joueur capable de progresser rapidement. Sa marge de progression reste importante, mais les bases semblent déjà solides. Cette saison, le défenseur stéphanois a disputé 10 rencontres avec l’équipe professionnelle, dont 9 comme titulaire. Une statistique révélatrice de la confiance progressive accordée par le staff. Et cela alors qu’il a tout juste fêté ses 20 ans en février.

Une valeur montante de l’ASSE

Le changement d’entraîneur n’a d’ailleurs rien changé à sa situation. Au contraire, Pedro semble continuer à s’installer durablement dans la rotation. Au fil des semaines, il est devenu une valeur sûre de l’effectif stéphanois, capable d’apporter stabilité et fraîcheur dans un groupe ambitieux. La reconnaissance médiatique, comme celle accordée par L’Équipe, confirme que son profil commence à attirer l’attention au-delà du Forez. Si sa progression se poursuit au même rythme, Kevin Pedro pourrait bien devenir l’un des prochains joueurs formés à Saint-Étienne à franchir un nouveau palier. Et pourquoi pas, à terme, rejoindre la longue liste des talents révélés par le club. Mais profitons encore de ce jeune joueur plein de promesse à l'ASSE.