La Ligue 2 entre dans sa dernière ligne droite. Avec un classement très resserré et un classement très compact, la 26e journée va encore peser lourd dans la course à la montée, au titre et au maintien. Plusieurs affiches majeures pourraient redessiner la hiérarchie du championnat.

En tête du championnat avec 48 points, Troyes possède une courte avance sur l’AS Saint-Étienne (46 points). Les deux clubs semblent aujourd’hui les mieux placés pour se disputer le titre et les deux places d’accession directe.

Les Troyens devront toutefois se méfier de Clermont, samedi à 14h. Les Auvergnats, treizièmes mais irréguliers, possèdent toujours des individualités capables de faire basculer une rencontre, notamment Famara Diedhiou, auteur de 10 buts en seulement 15 matchs, l’un des meilleurs ratios du championnat.

De son côté, Saint-Étienne recevra le Red Star, quatrième avec 41 points. Un choc direct dans la lutte pour la montée. Les Verts pourront compter sur leur atout offensif majeur, Zuriko Davitashvili, deuxième meilleur buteur de Ligue 2 avec 11 réalisations, ainsi que sur la créativité d’Augustine Boakye, déjà 7 passes décisives, co-meilleur passeur du championnat.

Une victoire permettrait aux Stéphanois de mettre un concurrent direct à distance et de rester au contact de Troyes dans la course au titre.

La bataille pour les barrages : un peloton compact

Derrière les deux leaders, la lutte pour les places de barragiste reste extrêmement serrée. Reims (42 points), Red Star (41) et Le Mans (41) se tiennent en un point seulement.

Reims devra toutefois se déplacer lundi soir sur la pelouse de Dunkerque après son élimination en quart de finale de la coupe de France ce mardi, un match piège face à une équipe capable de coups d’éclat. Les Nordistes disposent notamment d’un secteur offensif efficace avec Enzo Bardeli, déjà 8 buts et 5 passes décisives cette saison.

Le Mans aura également fort à faire face à Annecy, l’une des équipes surprises de la saison. Les Savoyards, sixièmes avec 39 points, restent dans la course grâce notamment aux 7 passes décisives de Clément Billemaz, meilleur passeur du championnat. Dans ce groupe compact, chaque point vaut de l'or !

Des équipes dans l'antichambre du haut de tableau de Ligue 2

Plusieurs clubs restent en capacité de se mêler à la lutte pour les barrages.

C’est le cas de Rodez (37 points), qui recevra Grenoble. Les Ruthénois peuvent compter sur Ibrahima Baldé, auteur de 8 buts, tandis qu'Evans Jean-Lambert partage la tête du classement des passeurs avec 7 offrandes. Montpellier, neuvième avec 35 points, garde également une petite chance de revenir dans la course. Le déplacement à Nancy pourrait relancer leurs ambitions.

La lutte pour le maintien : Bastia et Laval en danger

Dans le bas du classement, la tension est tout aussi forte. Laval (19 points) et Bastia (18 points) occupent actuellement les deux dernières places. Les Corses se déplaceront à Pau, défait par les Verts samedi dernier, un adversaire direct dans la lutte pour rester à distance de la zone rouge.

Laval, de son côté, accueillera Guingamp. Les Bretons s’appuieront sur leur arme offensive principale, Louis Mafouta, co-deuxième meilleur buteur du championnat avec 11 réalisations. Plus haut, Amiens (23 points) et Boulogne-sur-Mer (27 points) tenteront également de prendre de l’air.

À treize journées de la fin du championnat, cette 26e journée pourrait marquer un tournant. Entre les confrontations directes en haut de tableau et les matchs cruciaux pour le maintien, chaque point compte toujours un peu plus. Dans une Ligue 2 toujours aussi dense, le moindre faux pas pourrait coûter très cher dans la course finale.