L’AS Saint-Etienne (ASSE) défie le Red Star ce samedi, au Stade Geoffroy Guichard, à l'occasion de la 26ᵉ journée de Ligue 2. Deux jours avant la partie, Mickaël Nadé était en conférence de presse pour évoquer cette affiche face à un concurrent direct. Extraits.

Mickaël Nadé (défenseur de l’ASSE) : ““On sait que la Ligue 2, c'est un championnat difficile. Il faut surtout essayer de ne pas prendre de buts et de ne pas partir à l'abordage. Et c'est quelque chose que, en ce moment, on fait très bien.

Jouer plus bas, c'est plus simple ? Bien sûr, parce qu'on est moins livrés à nous-mêmes. On a moins de distance à faire. On est plus resserrés. C'est plus facile pour les défenseurs. On a moins de un contre un. On est couverts. Je trouve que c'est plus facile, pour un défenseur en tout cas.

Attention à l'enflammade

Mickaël Nadé (défenseur de l’ASSE) : “La longévité de Nadé ? Il y a la bonne santé aussi, mais je pense qu'il y a d'autres choses. Les coachs qui viennent voient que je suis sérieux, que je fais de bons matchs en général. Ils me donnent cette confiance et je réponds présent.

Au niveau collectif ? C'est vrai que le foot, ça va vite. C'était serré. On était cinquièmes, mais on n'était pas très loin du deuxième. La dynamique est bonne. On a confiance, mais après on va prendre match après match. On ne va pas s'enflammer comme on a fait auparavant. On va prendre match après match. On va essayer de se concentrer sur le match de samedi. Déjà gagner et ainsi de suite.

Je dis souvent qu'il ne faut pas s'enflammer. Comme le coach le dit, il faut vraiment prendre match après match. Aujourd'hui, il reste neuf matchs. Il faut essayer de gagner ce week-end déjà. Et après, on verra. Parce que c'est un match très compliqué."

Un match à gagner face au Red Star

Mickaël Nadé (défenseur de l’ASSE) : “Le Red Star ? Je ne dirais pas un tournant, parce que ça peut aller très vite. On sait qu'on peut gagner ce match. Et si derrière on fait deux défaites d'affilée, ça rattrape derrière. Mais oui, on sait que c'est un match très important, en tout cas."

L'ASSE doit concrétiser

Mickaël Nadé (défenseur de l’ASSE) : “Le match aller ? On avait très mal commencé. On a fait des erreurs défensives qui nous ont coûté le match. On a à cœur de se rattraper ce week-end chez nous, à la maison, dans la course vers la montée. On sait qu'ils ont des joueurs rapides sur les côtés et ils ont de bons joueurs aussi techniquement. Après, comme on est chez nous, c'est à nous d'imposer notre jeu et de montrer qu'on veut absolument gagner.

Si tu as le ballon, tu subis moins. C'est important d'avoir le ballon. Mais ces derniers temps, on a vu que même si on n'a pas le ballon, on est bons défensivement si on fait les efforts. Et que voilà, si on a une action ou deux, il faut tuer."