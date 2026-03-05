L’engouement autour de l’ASSE ne faiblit pas. Alors que le club stéphanois recevra le Red Star ce samedi à Geoffroy-Guichard, la rencontre s’annonce déjà comme la plus grosse affluence de la saison dans le Chaudron.

Ce matin encore, il ne restait qu’un peu plus de 300 places disponibles à la vente pour cette rencontre très attendue. Quelques heures plus tard, ce chiffre est même tombé sous la barre des 200 sièges encore accessibles en tribune Pierre-Faurand. Elles devraient trouver preneurs dans les heures à venir.

Face à une telle demande, l’AS Saint-Étienne a pris une décision qui devrait ravir les supporters : ouvrir partiellement les balcons situés au-dessus des deux Kops.

Près de 1 000 places supplémentaires à Geoffroy-Guichard

Le club du Forez a ainsi décidé de commercialiser une partie des places dans les balcons supérieurs des tribunes derrière les buts. Une mesure qui devrait permettre d’ajouter environ 1 000 sièges supplémentaires pour cette affiche face au Red Star.

Une excellente nouvelle pour les supporters stéphanois, toujours très présents malgré la saison en Ligue 2. Cette décision confirme surtout une tendance forte : l’AS Saint-Etienne continue d’attirer les foules à Geoffroy-Guichard.

Pour rappel, par sécurité, les balcons ne sont plus occupés depuis plusieurs saisons.

Le record de la saison va tomber pour l'ASSE

La meilleure affluence enregistrée cette saison dans le Chaudron remonte à la 4e journée du championnat face à Grenoble. Ce soir-là, 35 729 spectateurs avaient pris place dans les tribunes. Avec l’ouverture des balcons et la demande toujours très forte autour de cette rencontre, ce record devrait logiquement être battu samedi.

Une nouvelle preuve que, même en Ligue 2,l’AS Saint-Etienne reste l’un des clubs les plus populaires du football français. Et que Geoffroy-Guichard n’a rien perdu de son pouvoir d’attraction.

ASSE – Grenoble : 35 729 spectateurs (J4) ASSE – Pau : 35 359 spectateurs (J12) ASSE – Le Mans : 33 824 spectateurs (J10) ASSE – Reims : 33 112 spectateurs (J6) ASSE – Rodez : 33 051 spectateurs (J2) ASSE – Guingamp : 32 131 spectateurs (J8) ASSE – Laval : 31 347 spectateurs (J24) ASSE – Montpellier : 30 451 spectateurs (J22) ASSE – Boulogne : 30 143 spectateurs (J21) ASSE - Nancy : 24 460 spectateurs (Kop Sud fermés) (J15)

Source : AS Saint-Etienne Billeterie