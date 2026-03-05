L’ASSE accueille le Red Star ce samedi soir pour le compte de la 26ᵉ journée de Ligue 2. L’entraîneur stéphanois, Philippe Montanier, était en conférence de presse avant la réception d’un concurrent direct. Extraits.

Philippe Montanier (Coach de l’ASSE) : “Flo Tardieu est out. Il a eu un problème de mollet mardi. Il passe les examens cet après-midi (jeudi), mais ça paraît compromis pour le match. C'est un coup dur. Ce n'est pas une bonne nouvelle parce que je trouvais qu'il avait retrouvé le rythme à Pau. Il avait été vraiment important, dans l'aspect défensif mais aussi dans la construction du jeu. Donc c'est vrai que ce n'est pas une bonne nouvelle, mais comme ça arrive dans le foot malheureusement. On attend les examens, on en saura plus cet après-midi."

Des retours qui se font attendre

Philippe Montanier (Coach de l’ASSE) : “Les retours ? Ils reprennent individuellement. Après, on essaye un petit peu de les introduire à l'échauffement sur les exercices techniques, donc pour l'instant ils ne reprennent pas avec le groupe. Max Bernauer avance bien. Mahmoud Jaber aussi. Il faut qu'ils passent par cette étape, mais on est plutôt confiants pour qu'ils reviennent rapidement. Chico est bien, il a fait la semaine entière avec nous. Il faut qu'il reprenne un peu de temps de jeu en réserve pour vraiment se recoller à la compétition. C'est encore un peu prématuré, mais on est quand même contents. Il a fait une semaine pleine avec nous, c'est important."

Chico Lamba en réserve ?

Philippe Montanier (Coach de l’ASSE) : “En réserve ce week-end ? Je vais voir parce qu'à l'extérieur, comme ça, quand c'est loin (Romorantin pour la N3). Je suis toujours pour qu'il fasse les matchs en réserve, rien ne remplace la compétition. Mais dès qu'il y a 3-4 heures de bus, c'est-à-dire 7-8 heures… Puis on ne connaît pas trop le terrain. Je pense qu'on va repousser à la semaine prochaine qu'il joue à domicile."

El-Jamali opéré

Philippe Montanier (Coach de l’ASSE) : “Nadir El-Jamali s'est fait opérer lundi. Je l'ai eu tout à l'heure, on va prendre de ses nouvelles. Il a quand même souffert, c'était une opération quand même. Je crois qu'il allait voir le kiné pour sa première séance aujourd'hui. C'est fait, et puis après on verra l'évolution et la réaction par rapport à l'intervention. La date de retour ? Difficile à dire parce qu'il y a quand même pas mal de paramètres. On va voir la cicatrisation, s'il a des douleurs ou pas. C'est vraiment géré au cas par cas et tout le monde n'a pas la même réaction suite à une intervention. J'espère qu'on en saura plus la semaine prochaine.

Pas de retour cette semaine pour nous en tout cas."

ASSE : Ferreira, le boxeur touché

Philippe Montanier (Coach de l’ASSE) : “Joao Ferreira ? Lui, le problème, c'est qu'il peut faire plein de choses, mais il ne faut pas qu'il ait de contact parce que ce n'est pas encore bien consolidé. Donc il reprend surtout en salle, un peu dehors, mais ça va être la consolidation de sa fracture qui va déterminer son retour sur le terrain. Il peut faire pas mal d'aérobic parce que les jambes vont bien. Après, il ne faut pas qu'il y ait trop de vibrations ni de chocs. Au niveau athlétique, cardio, on peut faire de la musculation du bas, donc on l'entretient. Mais pour le foot, c'est compliqué."