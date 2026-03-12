L’ASSE se déplace à Grenoble, ce samedi soir, à l’occasion de la 27ᵉ journée de Ligue 2. Avant ce déplacement au Stade des Alpes, Philippe Montanier était en conférence de presse pour évoquer la décision de la LFP de fermer le Kop Sud pour les deux prochaines rencontres à domicile. Extraits.

Philippe Montanier (Coach de l’ASSE) : "C’est un handicap. Un gros handicap pour nous. C’est aussi un handicap pour nos supporters qui ne pourront pas tous être dans la tribune. Quand on voit l’atmosphère et l’ambiance, c’est une vraie force. On parle du 12e homme, mais là, avec Saint-Étienne, c’est presque le 13e ou le 14e. Cette sanction est une mauvaise nouvelle pour nous, pour les joueurs et pour nos supporters. Ce sera un gros handicap. On fera avec, mais c’est dommage de se créer des handicaps soi-même. Quand vous êtes sur le terrain et que vous voyez les deux kops, il n’y a pas de commune mesure. Des amis sont venus au match et m’ont dit : « On voit ça à la télé, mais on ne soupçonne pas les vibrations et l’ambiance que ça donne. » Pour toute l’équipe, ce sera forcément un handicap."

Comprenez-vous ces sanctions ? : "Je ne suis pas spécialiste. J’ai déjà du mal à m’occuper de l’équipe, alors je ne vais pas m’occuper de la réglementation. Ce qui est sûr, c’est que ce sera un handicap pour nous de ne pas avoir Geoffroy-Guichard avec l’atmosphère qu’on a eue contre le Red Star."

Montanier (ASSE) botte en touche pour la pyrotechnie

Philippe Montanier (Coach de l’ASSE) : Êtes-vous favorable à la pyrotechnie ? "Je n’ai pas vraiment d’avis. Mon avis n’a pas trop de valeur. C’est comme si vous me demandiez mon avis sur le programme nucléaire français : j’en ai un, mais il ne compte pas vraiment. Moi, la pyrotechnie et la sécurité, ce ne sont pas mes domaines. J’ai déjà du mal à entraîner les joueurs sur le terrain. Ce que je vois surtout, ce sont les conséquences, qui sont handicapantes. Mais ce sont des choses qui ne dépendent pas de nous. On va déjà se concentrer sur ce qui dépend de nous."

Les acteurs du foot peuvent-ils influencer cela ? "Je ne sais pas. Je ne suis pas sûr. Je n’ai pas vraiment d’avis là-dessus."