À l’approche de défier le GF38 pour le compte de la 27ᵉ journée de Ligue 2, ce samedi, l'entraîneur de l’ASSE, Philippe Montanier s’est présenté devant la presse. Ce week-end, les Verts ont l’opportunité d’enchaîner une sixième victoire consécutive. Extraits.

Philippe Montanier (Coach de l’ASSE) : Un mot sur Maubleu ? "On est très rassurés d’avoir Brice (Maubleu), un gardien de ce niveau avec cette expérience. On s’aperçoit que c’est indispensable lorsqu’on va avoir des objectifs élevés. Oui. Je connais bien ce rôle-là et c’est un rôle déterminant. Il y a d’autres joueurs qui ne sont pas sur la feuille de match, comme Dennis Appiah, Mahmoud (Jaber) ou Max (Bernauer), qui sont blessés mais très proches du groupe et importants dans le vestiaire, parce qu’ils véhiculent des messages et des valeurs.

Brice est d’une exemplarité à l’entraînement qui force le respect et qui diffuse auprès de ses jeunes partenaires une vraie rigueur de travail. C’est un gardien expérimenté. Bien sûr, la blessure de Gautier était un point noir, mais on est tous rassurés d’avoir Brice avec nous. Il a une grande carrière et beaucoup de matchs chez les professionnels. Ce n’est pas un rôle facile pour lui, mais c’est un coéquipier modèle. Il aide Gautier, il aide les jeunes et il est performant à l’entraînement. Pour un entraîneur comme moi, c’est presque le profil idéal.

"On ne prepare une équipe mais un effectif pour le match"

Maubleu au lieu de Larsonneur : est-ce que ça change les choses pour vos défenseurs ? "Non, parce que Brice, depuis que je suis là, fait le même travail que Gautier. Donc pour moi, il n’y a pas de souci de ce côté-là. Tous les joueurs sont habitués à travailler avec les mêmes principes défensifs et offensifs, les gardiens y compris, donc ça ne change rien. Depuis début février, on travaille comme ça. En fait, on prépare non pas une équipe, mais un effectif pour le match. D’ailleurs, dans tout ce qui est travail tactique, on fait tourner tout le monde. Tout le monde doit avoir les mêmes principes. Donc que Gautier soit là ou pas, ça ne change rien au travail."

Je lui demande aussi quelques infos sur Grenoble. Bon, maintenant il ne sait plus rien : ses anciens coéquipiers ne lui disent rien ! Mais c’est un joli clin d’œil pour lui, et il aura sa famille là-bas, donc c’est super. Je sais qu’il reste très concentré et qu’il se prépare bien pour ce match."

Sur le rôle de doublure comme lui à l’époque ? "C’est un peu la même chose. Quand vous êtes en fin de carrière, vous acceptez ce rôle-là : jouer quand il y a le feu, jouer le rôle de grand frère et accompagner un groupe vers des objectifs élevés. Dans un vestiaire, ce sont des rôles très importants."

"On a affaire à un joueur de grande qualité, mais aussi à un super mec avec une super mentalité d’équipier." (Montanier dithyrambique sur Davitashvili) - ASSE

Philippe Montanier (Coach de l’ASSE) : Davitashvili prétendant au joueur du mois ? "J’ai voté pour lui (sic). C’est un joueur talentueux, qui peut être décisif avec ses passes décisives. Il a un sacré pied. Et ce que j’apprécie le plus, c’est que c’est un joueur d’équipe. Il a fini avec des crampes, il revient à fond pour défendre. Il discute beaucoup avec Ben (Old) pour développer cette relation. Donc on a affaire à un joueur de grande qualité, mais aussi à un super mec avec une super mentalité d’équipier. Tous les entraîneurs que j’ai eus ou que lui a eus — son sélectionneur Willy Sagnol, David Guion qu’il a connu à Bordeaux — ont la même réflexion. À chaque fois, ils me disent de lui passer le bonjour et gardent un super souvenir de ce gamin, parce qu’il est bon mais avec un état d’esprit remarquable. Forcément, c’est apprécié des entraîneurs."

Sa marge de progression ? "Je pense qu’il peut encore marquer plus de buts. Il a les qualités pour être encore plus efficace. Je pense aussi qu’il va développer sa relation avec Augustine (Boakye), parce que c’est encore un peu nouveau, et avec Ben (Old). Ils peuvent être encore plus performants dans ce domaine. Mais c’est vrai qu’il a un beau potentiel."